تنها یک دانشجوی علوم پزشکی در اعتراضات خارج از دانشگاه بازداشت شده است

مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اعتراضات دانشجویی گفت: خوشبختانه اعتراضات دانشجویی انگشت شمار است و در دانشگاه‌های علوم پزشکی و حتی خوابگاه‌ها اعتراضاتی نداشتیم.

وی اظهار کرد: تنها در یک دانشگاه که خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی با دانشجویان وزارت علوم مشترک بوده، تعداد کمی از دانشجویان علوم پزشکی در اعتراضات آن‌ها شرکت کردند.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی در مورد آمار دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات گفت: گزارش شده یکی از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی یکی از شهرستان‌ها در خارج از محیط دانشگاه دستگیر شده و دانشگاه پیگیر این موضوع است.

وی خاطر نشان کرد: به لطف خدا و به دلیل آگاهی دانشجویان و درک آن‌ها از شرایط منطقه و دشمنانی که نمی‌توانند ملت ما و ایران ما را ببیند و درصدد آسیب زدن به کشور ما هستند؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی آرام است.