آمار اعتراضات صنفی دانشجویی در آغاز سال تحصیلی/ بیش از 10 اعتراض در یک ماه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی دانشگاه‌ها روزهای ابتدایی خود را پشت سر می گذارند که اخبار منتشر شده از دانشگاه‌های دولتی از حجم بالای اعتراضات صنفی دانشجویی خبر می دهد. حجم بالای این اعتراضات صنفی دانشجویی در یک ماه اول سال قابل تأمل است.

افزایش قیمت ژتون غذای دانشجویی و کمبود خوابگاه‌ها در راس اعتراضات دانشجویی قرار گرفته به طوریکه در همین مدت کوتاه که از سال تحصیلی 94-93 طی شده، اعتراضات صنفی دانشجویی دانشگاه‌های هنراصفهان، کوی دانشگاه تهران، سیستان و بلوچستان، شهید بهشتی، صنعتی اراک، سمنان، شهید چمران اهواز، خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز آموزش عالی سلمان فارسی ثبت شده و دانشجویان با برگزاری تجمع های مختلف خواستار رسیدگی مسئولان دانشگاه ها شده اند. این درحالی است که دانشگاه آزاد و پیام نور نیز با افزایش شهریه ای که در ابتدای سال داشتند، با اوج اعتراضات دانشجویی در هفته اول سال تحصیلی مواجه شدند.

برخی از اعتراضات صنفی دانشجویی که در یک ماه گذشته در دانشگاه های سراسری رخ داده و واکنش های مختلف مسئولان دانشگاه را در بر داشته به شرح زیر است:

حدود 60 تا 100 نفر از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در اعتراض به وضعیت برخورد مسئولان خوابگاه‌های خودگردان دانشگاه و نیز بسته شدن پروفایل برخی دانشجویان به دلیل نپرداختن هزینه‌های خوابگاهی مقابل ساختمان آموزشی دانشگاه هنر اصفهان تجمع کردند.

فرهنگ مظفر- رئیس دانشگاه هنر اصفهان گفت: ما بارها از آنها خواسته‌ایم تا با مسئولین حراست و مدیران دانشجویی دانشگاه برای حل مشکل صحبت کنند؛ اما به نظر می‌رسد هدف این دانشجویان چیز دیگری است و به دنبال مقاصد خاصی هستند.

وی افزود: اگرچه هدف این دانشجویان ایجاد چالش در دانشگاه است؛ اما همه مسئولان دانشگاه به دنبال گفتگو و حل معضلات مدنظر دانشجویان هستند.

‬‬ رئیس دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: بیش از هشت سال است که در اطلاعیه جذب دانشجوی خود اعلام کرده‪ایم که خوابگاه نداریم، بنابراین کسی که این دانشگاه را انتخاب می‌کند باید بداند که مسؤولیت فراهم کردن خوابگاه برعهده ما نیست ‬‬.‬‬

وی با تأکید بر افزایش پرداخت اجاره‌ها در هر سال، تصریح کرد: بالا رفتن اجاره ها ما را مجبور کرد تا پرداخت ماهانه خوابگاه‌های دانشجویان را افزایش دهیم.

‬‬‬مظفر ادامه داد: اعتراض دانشجویان برای افزایش امکانات خوابگاه و تسهیلات به آنهاست به همین دلیل با تشکیل کمیته و صحبت با آنها و خانواده‪هایشان سعی داریم تا مشکلات را رفع کنیم‌ ‬‬.



اسکان دانشجویان دکتری دانشگاه تهران در سالن مطالعه

به گزارش مهر، دانشگاه دیگری که اوایل سال تحصیلی جاری نسبت به کمبود فضای خوابگاهی اعتراض خود را اعلام کرد دانشگاه تهران بود. دانشجویان این دانشگاه به علت کمبود خوابگاه، دانشجویان دکتری پسر را در سالن‌های مطالعه کوی دانشگاه تهران اسکان دادند.

روابط عمومی دانشگاه تهران در واکنش به این خبر در جوابیه ای به مهر اعلام کرد: در سال جاری افزایش ظرفیت دانشجویان ورودی به دانشگاه تهران منجر به تقاضای بیش از 300 نفر برای استفاده از خوابگاه شده است از این رو به رغم اینکه دانشگاه به دلیل کمبود فضای خوابگاهی هیچ تعهدی در قبال ارایه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ندارد و این موضوع در دفترچه آزمون نیز به صراحت ذکر شده و دانشجویان قبلا از این امر مطلع بوده اند. اما برای کمک به این دسته از دانشجویان اقدام به تغییر کاربری یکی از ساختمان ها و بازسازی آن کرده که تا پایان هفته اول مهرماه به پایان خواهد رسید و به عنوان خوابگاه جهت استفاده این دانشجویان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. در همین حال مدیریت کوی دانشگاه تهران برای پاسخگویی به درخواست و اصرار دانشجویان و شورای صنفی کوی دانشگاه اجازه استفاده موقت از قرائت خانه کتابخانه را تا زمان آماده شدن خوابگاه مذکور صادر کرد.

مشکلات دانشجویان دانشگاه سمنان/ خوابگاهها گاز شهری ندارند

دانشجویان دانشگاه سمنان نیز در تماس با خبرگزاری مهر نارضایتی خود را از شرایط نامناسب خوابگاه‌های این دانشگاه، غذای بی کیفیت، دوری برخی از دانشکده ها از پردیس اصلی، عدم برخورداری خوابگاه از گاز شهری و نبود امکانات لازم رفاهی اعلام کرده و خواستار رفع مشکلات موجود شدند. هیچ یک از مسئولان دانشگاه سمنان در تماسی که با آنان برقرار شد در دسترس نبودند که پاسخگوی مشکلات دانشجویان باشند. پیگیری ها از دفتر ریاست هم نتیجه ای نداشت.

قیمت غذا تنها 100 تومان افزایش داشته/ افزایش ظرفیت خوابگاه های متاهلی

از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز به دلیل گران شدن قیمت ژتون غذا و خراب شدن سیستم اتوماسیون ثبت غذا طی یکماه گذشته اعتراض خود را اعلام کردند. به طوریکه عنوان شده بود برخی از دانشجویان به صورت 4 نفره یک غذا را سفارش می دهند که این مساله منجر به واکنش ریاست این دانشگاه شد.

دکتر علیرضا رضوانی - رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان سفارش یک غذا توسط چند نفر از دانشجویان به دلیل گرانی غذا را رد کرد و گفت: قیمت غذای دانشجویان تنها 100 تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این افزایش نیز از سوی صندوق رفاه دانشجویان صورت گرفته است.

وی افزود: این افزایش قیمت نیز تغییر چندانی در قیمت غذاها ایجاد نکرده است که دانشجویان مجبور شوند هر 4 نفر یک غذا سفارش دهند.

افزایش ظرفیت برنامه ریزی دانشگاه را مختل کرد

دکتر محمدمهدی - طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز از تغییر نسبت دانشجویان شهرستانی به بومی و نسبت دختران دانشجو به دانشجویان پسر خبر داد که هریک 10 درصد افزایش داشته و این افزایش یکباره برنامه ریزی دانشگاه را مختل کرده است و این مساله باعث شده دانشجویان با کمبود خوابگاه مواجه شوند.

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک در اعتراض به مشکلات صنفی و مدیریتی

علاوه بر دانشگاه های مذکور دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک اعتراض گسترده ای نسبت به مسائل صنفی و مدیریتی داشته و اقدام به تجمع کردند. دکتر پاک رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان حاضر شده و مشکلات دانشجویان را شنیده و وعده داد تا با تشکیل کمیته ای از طریق معاون آموزشی پی گیر مشکلات دانشجویان باشد.

تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه چمران اهواز در اعتراض به افزایش قیمت غذا

تعدادی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در اعتراض به افزایش قیمت و کیفیت غذا مقابل سلف مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز تحصن کردند. برخی مشکلاتی که دانشجویان در این تجمع عنوان کردند عبارت بود از: برنامه ریزی ناصحیح گروه‌های آموزشی برای ارایه دروس، اجبار به تسویه کردن با اداره سکونت برای تخصیص خوابگاه در ترم جدید، گران شدن غذای دانشگاه تا چندین برابر برای دانشجویان سنواتی، افزایش ظرفیت اتاق‌های خوابگاه‌ها تا 2 برابر ظرفیت، عدم آمادگی سالن های مطالعه برخی خوابگاه ها، عدم تخصیص سرویس خوابگاه های سطح شهر که با دانشگاه مسافت قابل توجهی دارند، کاهش کمیت و کیفیت غذا تا حد چشمگیر، خرابی تعداد کثیری از کولرهای خوابگاه هایی چون شهید نور و شهدا.

این تجمع با قول مساعدت مدیر دانشجویی، برای رفع مشکلات و صحبت های دبیر انجمن اسلامی دانشجویان خاتمه یافت.

البته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز به دلیل گران شدن نرخ غذا تجمع کردند.

در این میان یکی دیگر از اعترضات دانشجویی مربوط به پذیرش دانشجویان پولی بود که از سوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت.

گلایه دانشجویان از قطع سه روزه آب خوابگاه‌ها

دراین میان دانشجویان مرکز آموزش عالی سلمان فارسی کازرون نیز نسبت به مشکلات صنفی به ویژه قطع بودن آب خوابگاه خودگردان این دانشگاه در سه روز متوالی، اعتراض کردند و مسئولان وزارت علوم ضمن بررسی مشکلات دانشجویان وعده رفع مشکلات را دادند.

دلیل تجمع دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر چه بود؟

به گزارش مهر و آخرین اعتراض دانشجویی مربوط به یک ماه اخیر تجمع دانشجویان دانشکده هوافضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بود که در اعتراض به وضعیت نامطلوب و افزیش تراکم خوابگاه ها و افزایش قیمت حمل و نقل دانشجویی صورت گرفت.

دکتر سید محمدرضا خلیلی- معاون دانشجویی دانشگاه خواجه در خصوص تجمع دانشجویان این دانشگاه گفت: بحث این است که دانشجویان نمی خواهند هزینه سرویس پرداخت کنند. وی با بیان اینکه دانشگاه نیز نمی تواند تمام هزینه را پرداخت کند، افزود: دانشگاه بخشی از هزینه سرویس های حمل و نقل دانشجویی را پرداخت می کند اما مساله اینجاست که دانشجویان می خواهند سرویس های حمل و نقل دانشجویی رایگان شود که این مسئله امکان پذیر نیست.

افزایش وام اجاره بهای خوابگاه و تغذیه

این اعتراضات صنفی دانشجویی درحالی از اوایل آغاز سال تحصیلی شروع شده است که ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از افزایش هزینه اجاره بهای خوابگاه ها و تغذیه دانشجویی در سال تحصیلی جدید خبر داده و به خبرنگار مهر گفت: افزایش 20 درصدی اجاره بهای خوابگاه ها توسط هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان مصوب شده و به دانشگاه ها ابلاغ شده است و در زمینه تغذیه نیز 30 درصد افزایش در سطح غذاهای کم هزینه، پرهزینه و متوسط اضافه شده است و متوسط قیمت 650 تومان به 850 تومان افزایش یافته است که همین افزایش قیمت ها موجبات اعتراض دانشجویان را در برخی از دانشگاه ها به همراه داشته است.