تقدیر نمایندگان مجلس از روند اصلاحات و ارتقای خدمات در بانک صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد بانک صادرات ایران، با هدف بررسی شفاف عملکرد این بانک برگزار شد. در این نشست، نمایندگان مجلس ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده، روند تحولات بانک صادرات ایران در اصلاح ساختارهای مالی، ارتقای شاخص‌های عملکردی و بهبود کیفیت خدمات بانکی به مردم و فعالان اقتصادی را مثبت و قابل تقدیر ارزیابی کردند.

در این نشست که با ارائه گزارش عملکرد توسط محسن سیفی، مدیرعامل بانک و سخنرانی سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همراه بود، برخی از اعضای کمیسیون با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی مردم، از تلاش‌های تیم مدیریتی و کارکنان بانک صادرات ایران در خدمت‌رسانی به جامعه قدردانی کردند.

بانک صادرات ایران؛ از بهترین‌ها در جلب رضایت مردم

زهرا خدادادی، نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه بانک صادرات ایران در میان بانک‌های کشور گفت: بانک صادرات ایران یکی از بهترین بانک‌ها از نظر رضایتمندی مردم است و میزان شکایات مردمی در مراجعات به این بانک حداقل بوده است.

وی با قدردانی از مدیران و کارکنان بانک، افزود: کارکنان بانک صادرات ایران از نظر تعامل و خوش‌رفتاری با مردم عملکرد مناسبی داشته‌اند و نمره قابل قبولی در این زمینه کسب کرده‌اند.

قدردانی از حمایت بانک صادرات ایران از شرکت توسعه نیشکر

مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر نیز در این نشست با تشکر از مدیرعامل بانک صادرات ایران به‌دلیل حمایت از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، گفت: این شرکت یکی از بنگاه‌های سودده کشور با سهام ارزشمند است که با وجود هزاران نفر نیروی انسانی، رضایتمندی عمومی ایجاد کرده و در استان خوزستان به‌عنوان پیشران صنایع غذایی کشور شناخته می‌شود. وی از ورود و حمایت بانک صادرات ایران از این مجموعه قدردانی کرد.

تأکید بر جذب سپرده‌های ارزی و توسعه صندوق‌های پروژه

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و ورزقان، نیز با قدردانی از مدیرعامل و کارکنان بانک صادرات ایران به‌دلیل تلاش‌های صورت‌گرفته در سه سال گذشته، بر لزوم اهتمام بیشتر برای جذب سپرده‌های ارزی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به معافیت‌های ماده ۱۲ قانون تولید زیرساخت‌ها، خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر بانک صادرات ایران در صندوق‌های پروژه شد.

لزوم گره‌گشایی از مسیر حرکت بانک صادرات ایران

هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان، ضمن خداقوت به مدیرعامل و کارکنان بانک صادرات ایران، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس باید برای بانکی که مانند یک دونده پرقدرت و پرسرعت است اما وزنه‌هایی به آن آویزان شده، گره‌گشایی کند تا مسیر حرکت آن هموارتر شود.

عملکرد بانک صادرات ایران بسیار مطلوب است

فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد و اشترینان نیز در این نشست با قدردانی از اهتمام مدیرعامل و کارکنان بانک صادرات ایران در حل مشکل ۴۰ ساله فاضلاب شهر بروجرد، تأکید کرد: نباید همواره گلایه کرد و لازم است از اقدامات مثبت و مؤثر نیز قدردانی شود.

وی افزود: بانکی که توانسته هم به تعهدات خود عمل کند و هم رضایتمندی عمومی ایجاد کند، عملکرد بسیار مطلوبی داشته است.

پیگیری دغدغه‌های بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تشریح هدف از برگزاری این نشست، خواستار ارائه گزارش مکتوب، دقیق و جامع از مشکلات و دغدغه‌های بانک صادرات ایران در مسیر تعالی و ارتقای شاخص‌های عملکردی شد تا این موارد در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری شود.

لزوم نقش‌آفرینی بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور

در ادامه، روح‌الله ایزدخواه، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تضعیف عاملیت توسعه در کشور، این موضوع را از عوامل قفل شدن اقتصاد دانست و گفت: شرکت‌های خصوصی به‌تنهایی توان اداره اقتصاد کشور را ندارند و بانک‌های بزرگ باید به میدان بیایند. وی افزود: برنامه هفتم توسعه در این زمینه راهکارهای مناسبی پیش‌بینی کرده است.