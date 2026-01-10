به گزارش خبرنگار مهر، طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد کشتی‌گیران کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی تبریز آغاز کردند و نفرات نخست هر وزن کار کادر فنی را برای انتخاب نفرات در مسابقات مختلف راحت کرد. در حال حاضر مهم‌ترین مسابقه پیش روی کشتی آزاد مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان در فروردین ماه سال آینده است که کادر فنی در نظر دارد تیمی جوان را راهی قرقیزستان کند به همین دلیل اعلام شد در صورتی که نفرات اول قهرمانی کشور از رده سنی امیدها باشند شانس بیشتری برای اعزام دارند.

حالا پس از مسابقات قهرمانی کشور و انتخاب نفرات برتر کار کادر فنی برای انتخاب نفرات راحت‌تر شده اما در برخی اوزان شرایط کمی سخت شده و برخی کشتی‌گیران رده سنی امید شانس بیشتری برای اعزام دارند.

انتخاب سخت کادر فنی برای وزن ۹۲ کیلوگرم

یکی از اوزانی که شرایط را برای کادر فنی جهت انتخاب کشتی‌گیر سخت کرده وزن ۹۲ کیلوگرم است. در این وزن ابوالفضل رحمانی و محمدمبین عظیمی در قهرمانی کشور به مصاف هم رفتند. رحمانی که مدال برنز امیدهای جهان را در کارنامه دارد پیش از این در ۸۶ کیلوگرم کشتی می‌گرفت اما به دلیل آسیب‌دیدگی و وزن کم نکردن به ۹۲ کیلوگرم آمد، در فینال مسابقات قهرمانی کشور ابوالفضل رحمانی موفق شد محمدمبین عظیمی را در یک جدال حساس شکست دهد و از پیش رو بردارد. محمد مبین عظیمی در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان به مدال طلا رسید.

حالا کادر فنی باید از بین رحمانی و عظیمی یک نفر را برای مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب کند که به احتمال زیاد انتخاب آن یک کشتی‌گیر به نتایج هر دو در مسابقات بین المللی مربوط خواهد شد. البته اولویت انتخاب ملی‌پوشان برای مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) است. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بین‌المللی باشد، وی به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر این صورت امیرحسین فیروزپور نماینده ایران در مسابقات آسیایی خواهد بود.

امیرحسین فیروزپور از دیگر مدعیان وزن ۹۲ کیلوگرم است که در مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالان به مدال برنز رسید. طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، در صورتی که قهرمان کشور بزرگسالان و بالاتر از رده سنی امید باشد، وی مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه را داشته و موظف است در تورنمنت‌های بین‌المللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این تورنمنت‌ها برای ادامه چرخه انتخابی تأثیرگذار خواهد بود.

تقابل سوادکوهی و قاسمپور برای دوبنده تیم ملی

از دیگر اوزانی که حساسیت زیادی دارد وزن ۸۶ کیلوگرم است؛ در مسابقات قهرمانی کشور علی سوادکوهی در ورن ۸۶ کیلوگرم عنوان نخست را کسب کرد و رسماً وارد چرخه انتخابی تیم ملی شد. البته سوادکوهی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی یک رقیب سرسخت به نام کامران قاسمپور دارد. البته کامران چند وقتی است به وزن ۸۶ کیلوگرم بازگشته اما در این مدت نتوانسته موفقیت چشمگیری به دست بیاورد. او در مسابقات قهرمانی جهان و بازی های کشورهای اسلامی به دو مدال برنز رسید.

حالا سوداکوهی و قاسمپور دو مدعی وزن ۸۶ کیلوگرم هستند که برای رسیدن به دوبنده تیم ملی باید تلاش کنند. البته سوادکوهی طبق چرخه انتخابی تیم ملی باید در یک تورنمنت بین المللی به میدان برود و قطعاً نتیجه این تورنمنت برای ادامه چرخه انتخابی و تصمیم‌گیری درباره اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بین سوادکوهی و کامران قاسم‌پور با توجه به عملکرد بین‌المللی، کشتی‌گیر اعزامی به قهرمانی آسیا که فروردین سال آینده در بیشکک برگزار می‌شود، مشخص خواهد شد.

یزدانی به دوبنده تیم ملی می‌رسد؟

در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی موفق شد که در مسابقات قهرمانی کشور به عنوان قهرمانی برسد. او سال گذشته هم در این وزن به میدان رفت اما در نهایت نتوانست از پس یونس امامی بگذرد و به دوبنده تیم ملی در این وزن نرسید. یزدانی امسال در مسابقات قهرمانی کشور در وزن ۷۴ کیلوگرم موفق شد به عنوان قهرمانی برسد اما طبق چرخه انتخابی وزن ۷۴ کیلوگرم، یزدانی موظف است در تورنمنت بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی شرکت کند و نتایج حاصل از این تورنمنت در روند چرخه انتخابی و تصمیم‌گیری برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا تأثیرگذار خواهد بود.