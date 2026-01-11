به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد چرخه انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم را بر اساس حضور حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا اعلام کرد. با توجه به اعلام حسن یزدانی به کادر فنی در خصوص حضور در وزن ۹۷ کیلوگرم در چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای سال ۲۰۲۶، نظر به سوابق درخشان یزدانی و انجام عمل جراحی شانه و بنا به درخواست سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان، بر اساس پذیرش اخلاقی و پهلوانانه امیرعلی آذرپیرا و موافقت فدراسیون کشتی، شرایط چرخه با حضور این دو کشتی گیر به شرح زیر است:

۱- حسن یزدانی برای ورود به چرخه انتخابی تیم ملی در تورنمنت رنکینگ دار کرواسی شرکت نماید.

۲- در صورت رویارویی حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا در جام تختی، برای ملی پوش شدن در مسابقات جهانی ملاک ۲ پیروزی از ۳ مبارزه است.

۳- در جام تختی اگر امیرعلی آذرپیرا قبل از رویارویی با حسن یزدانی متحمل شکست گردد و حسن یزدانی قهرمان جام تختی شود، این فرصت را دارد که یک بار با حسن یزدانی رقابت نماید.

۴- در صورت شکست حسن یزدانی قبل از رویارویی با امیرعلی آذرپیرا و قهرمانی آذرپیرا در جام تختی، امیرعلی آذرپیرا ملی پوش وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی می‌گردد.