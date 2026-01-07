موزه ملی کشتی افتتاح شد/ اهدا مدال های همدوره تختی به موزه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح موزه ملی کشتی همزمان با ۱۷ دی ماه سالروز درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی ظهر امروز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) برگزار شد.
در این مراسم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سیدرضا صالحی امیری وزیر گردشگری، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی و جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی و ورزش حضور داشتند.
در این موزه مدالها و جام قهرمانی کشتیگیران نگهداری میشود. همچنین محمد ابراهیم سیف همدوره غلامرضا تختی مدالهای قهرمانی خود را به این موزه اهدا کرد.
مدال ۱۲۷ عنواندار جهان و المپیک و همچنین البسه و کفش کشتیگیران در موزه افتخارات کشتی نگهداری میشود.
