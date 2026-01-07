کشتی آبروی ورزش ایران است/ علیرضا دبیر می تواند در جهان الگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری در مراسم افتتاح موزه افتخارات کشتی در محل این فدراسیون گفت: دبیر تا روزی که در فدراسیون هست، ساخت و سازها را انجام میدهد و نمیتواند این کار را نکند.
وی گفت: او زحمت زیادی کشیده و باید قدردان باشیم. دبیر هم قهرمان ملی بوده و هم یک مدیر اجرایی و کارآمد است که میتواند یک الگو در جهان باشد.
وزیر گردشگری افزود: در این چند سال که در کمیته ملی المپیک بودم و به کشورهای مختلف رفتم چنین ساخت و سازی را در هیچ جای کشتی جهان ندیدم. کسی این کارها را انجام داده که خود قهرمان ملی است.
رئیس سابق کمیته ملی المپیک گفت: معمولا قهرمانان به دنبال کارهای اجرایی و مدیریتی نمیروند. کشتی آبروی ورزش ایران است که به ما هویت داده و هم باعث غرور ما شده است.
صالحی امیری گفت: امروز روز مبارکی است در تقویم ورزش قهرمانی ایران. امروز جشن ملی است برای تجلیل از قهرمانان که یک قرن برای ایرانزمین غرور آفریدند.
وی گفت: بارها گفتم و تکرار میکنم؛ ما دو نگاه میتوانیم به کشتی داشته باشیم. یک نگاه منظر مدال و رویداد و المپیک و آسیایی و سطح ملی. یک نگاه به کشتی نگاه هویتی است. من باورم این بود و هست که از منظر فرهنگی و اجتماعی، کشتی فراتر از یک رشته و یک ورزش قهرمانی است.
وی گفت: کشتی بخشی از هویت ملی ایرانیان است. کشتی بخشی از غرور ملی ایرانیان است و کشتی بخشی از نشاط ملی ایرانیان است. از این منظر کشتی در ایران مانا و ماندگار شد و قهرمانان کشتی در ایرانزمین ما ماندگار شدند.
وزیر گردشگری تاکید کرد: دبیر نماینده نسلی است که علاوه بر اینکه در تشک برای ایرانیان احساس غرور و نشاط را آفرید، در مدیریت هم توانست یک غرور را به ارمغان بیاورد.
وی گفت: این مجموعه را فراتر از یک مجموعه فیزیک و فضای موزه و غیره میدانم. این مجموعهای که امروز در آن هستیم بخشی از جغرافیای فرهنگی ماست. همه در ورزشگاه آزادی خاطرهها داریم و آن خاطرهها اگر ماندگار شدند، یعنی ریشههای فرهنگی این سرزمین را احیا کردند.
صالحی امیری گفت: ما باید کشتی را به فضای اجتماعی حرکت دهیم. باید برای مردم کشتی را به یک عامل غرور و غیرت ملی تبدیل کنیم.
وی گفت: من به یاد دارم و شما هم به یاد دارید که وقتی در رویداد المپیک یک قهرمان ما به سکو میرفت، یک ملت احساس غرور میکرد. آن سرمایهای که ناشی از این غرور ملی و نشان ملی ایجاد میشد، صدها برابر از یک مدال بالاتر بود.
صالحی امیری تاکید کرد: همه قهرمانان میآیند و میروند، ولی انگشتشمار در تاریخ ما مانا و ماندگار میشوند؟ تختی یکی از همین چهرههای ماندگار است. هر قهرمانی که تصویری از مردم را در باور و دل خودش دارد، در قلب مردم ماندگار میشود و تختی یکی از این نمونههاست.
نظر شما