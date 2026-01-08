به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: ترافیک سنگین در آزادراه کرج، قزوین محدوده کمالشهر، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین، کرج، تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد و ترافیک سنگین در محور شهریار، تهران در برخی از مقاطع گزارش شده است. همچنین تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران، بومهن، آزادراه تهران، پردیس، آزادراه تهران، شمال و آزادراه قزوین، رشت در مسیر رفت و برگشت وجود دارد

وی افزود: همچنین تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

کارگاه جاده‌ای مهم (منجر به انسداد)

این مقام مسئول مطرح کرد: آزادراه کرج، تهران واقع در استان تهران، محدوده پیکان‌شهر، به‌دلیل انجام عملیات نصب پل عابرپیاده بتنی، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ به مدت دو شب، از ساعت ۲۳:۰۰ الی ۰۵:۰۰ مسدود خواهد بود.

سرهنگ محبی گفت: در زمان اجرای عملیات، تردد از محورهای جایگزین بزرگراه شهید همدانی و بزرگراه شهید لشگری انجام می‌گیرد.

وی گفت: محور مسدود غیر شریانی به شرح ذیل است:

۱- پونل – خلخال

محورهای دارای انسداد فصلی:

۱- گنجنامه – تویسرکان

۲- سروآباد – پاوه (گردنه تته)

۳- سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و انتخاب مسیرهای جایگزین، از بروز ترافیک و حوادث احتمالی جلوگیری کنند.