کوثری: ترامپ دلسوز ملت ایران نیست؛ اغتشاشات دوام نخواهد یافت

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر نقش بارز دشمنان در ایجاد اغتشاشات اخیر در کشورمان، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار به هر دری می‌زند و هر تلاشی می‌کند تا ما را از پا در بیاورد. در این شرایط، وظیفه همه ما این است که هوشیار و آگاه به مسائل باشیم.

وی ادامه داد: به لطف خداوند متعال، رهبری حکیم و مردم بصیر ایران اسلامی، تاکنون بسیاری از توطئه‌های دشمنان نقش بر آب شده است. بر این اساس، دشمنان این روزها با حمایت از عده‌ای اغتشاشگر به دنبال بر هم زدن آرامش داخلی ایران اسلامی هستند، اما باید بدانند که دست آنان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ملت ایران رو شده و آنان به هیچ وجه خیرخواه مردم ایران نیستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم حق دارند که بابت عدم ثبات قیمت‌ها و گرانی دلار اعتراض داشته باشند، اما صف معترضان از اغتشاشگران که مزدور بیگانگان هستند، کاملاً جداست. معترض واقعی هیچ‌گاه به دنبال جنایت، تخریب اموال عمومی و کشتار مردم بی‌گناه و حافظان امنیت کشور نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی به صراحت حمایت خود از تروریست‌های مسلح و اغتشاشگرانی را که این روزها نظم عمومی را بر هم می‌زنند، اعلام کردند و این مسائل نشان‌دهنده این است که دشمن بعد از شکست در جنگ ۱۲ روزه، این توطئه جدید را علیه کشورمان در نظر گرفته که این بار هم راه به جایی نخواهد برد.

کوثری افزود: با توجه به اینکه دشمن نتوانست از طریق جنگ سخت و نظامی به اهدافش علیه جمهوری اسلامی ایران برسد، به جنگ سایبری، اقتصادی، فرهنگی، ایجاد ناآرامی داخلی و به بیان دقیق‌تر به جنگ ترکیبی علیه ایران روی آورده که در این شرایط، مردم ما باید هوشیار باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اغتشاشگران با آتش زدن اماکن عمومی و مساجد و هدف قرار دادن افراد بی‌گناه نشان دادند که مزدور بیگانگان هستند و به هیچ وجه خواسته اقتصادی ندارند؛ معترض واقعی، به هیچ وجه اوضاع کشور را بهم نمی‌زند. اغتشاشگران بهتر است دست از این اقدامات مخرب خود بردارند و بدانند که نیروهای امنیتی کشورمان آنها را شناسایی و به سزای اعمالشان خواهند رساند و به اشد مجازات می‌رسند.

کوثری تاکید کرد: این ناآرامی‌هایی که عده‌ای اغتشاشگر با حمایت دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌اند، خیلی دوام نخواهد یافت. مردم ما هوشیار هستند و فریب ادعاهای دروغین افرادی چون ترامپ را که دستشان به خون هزاران ایرانی بی‌گناه آلوده است، نمی‌خورند. آنان دلسوز ملت ایران نیستند که اگر بودند، جنگ ۱۲ روزه را علیه ایران اسلامی راه نمی‌انداختند و امروز هم با پول‌پاشی، از اغتشاشگران و عاملان ناامنی در ایران حمایت نمی‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: اغتشاشگران به سزای اعمالشان می‌رسند. حتماً این توطئه دشمن هم خنثی خواهد شد. ملت ایران این بار هم پاسخ کوبنده‌ای به دشمنان خارجی و مزدوران بیگانه خواهند داد و آنان را سر جایشان می‌نشانند.