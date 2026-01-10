به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، امروز شنبه با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، اظهار کرد: بر اساس جدول زمان‌بندی، ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر، از روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر تا ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به مدت هفت روز به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد. ساعات ورود به سامانه و ثبت نام از ساعت ۸ تا ۱۶ خواهد بود.

اسلامی تصریح کرد: داوطلبان می‌توانند با وارد کردن نشانی keshvar.moi.ir در نوار نشانی صفحه مرورگر، از طریق پنجره واحد وزارت کشور وارد بخش ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر شوند و با تکمیل فرم بارگذاری شده و بارگذاری مدارک، ثبت‌نام خود را نهایی کنند.







