سردار کوثری: آمار ۱۲ هزار کشته اعتراضات دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تکذیب آمار ۱۲ هزار کشته اعتراضات اخیر در گفتگویی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه که فرماندهان، دانشمندان هستهای و فرزندان ما بودند، دقیقاً آمار اعلام شد که ۱۰۶۵ نفر بودند و لذا اینجا هم قطعاً اعلام خواهد شد. علتش این است که جنایتکاران به تأسی از شیطان بزرگ این اقدامات را انجام دادند؛ تک تک این افراد باید مشخص و تروریستها جدا شوند. در نهایت ان شاء الله این آمار هم حتماً اعلام میشود.
مشروح گفتگوی با سردار اسماعیل کوثری را در ادامه میخوانید:
آمارهای مختلفی طی روزهای اخیر در خصوص آمار شهدا و جانباختگان اغتشاشات اخیر مطرح شده است. آیا شما آماری از تعداد شهدای این اتفاقات دارید؟
آماری به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانههای بیگانه مطالبی را به دروغ بیان میکنند. مثلاً یکی از آنها میگوید ۱۲ هزار نفر و یکی دیگر میگوید ۵۶۰ نفر؛ میخواهند بگویند ما عددی دادهایم! اما نه تنها اینها اصلاً درست نیست، بلکه اینچنین نیست که ما نخواهیم آمار بدهیم. زمانی آمار و ارقام داده میشود که دقیقاً پزشک قانونی اینها را ثبت و مشخص کند.
در جنگ ۱۲ روزه که فرماندهان، دانشمندان هستهای و فرزندان ما بودند، دقیقاً آمار اعلام شد که ۱۰۶۵ نفر بودند و لذا اینجا هم قطعاً اعلام خواهد شد. علتش این است که جنایتکاران به تأسی از شیطان بزرگ این اقدامات را انجام دادند؛ تک تک این افراد باید مشخص و تروریستها جدا شوند. در نهایت ان شاء الله این آمار هم حتماً اعلام میشود.
یکی دیگر از شبهاتی که توسط دشمنان مطرح میشود این است که نیروهای مسلح ما حکم تیر داشتهاند. این حرف درست است؟
بله؛ به خاطر اینکه اینها جنایتهای خودشان را به جایی رساندند که اوضاع را از حالت انتظامی به حالت امنیتی در آوردند. یعنی وقتی سلاح جنگی به کار بردند، تشخیص این بود که باید با سلاح مقابله شود؛ نه اینکه آنها بزنند و بروند. اتفاقاً بعد از اینکه شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون تصویب کرد که نیروهای حافظ امنیت از سلاح استفاده کنند، تروریستها جرأت نکردند که یک نفر را هم مورد اصابت قرار بدهند.
نظر شما در خصوص اظهارات مداخلهجویانه رئیس جمهور آمریکا چیست؟
رئیس جمهور آمریکا مگر آدم است؟! جز حیوان درنده و وحشی چیز دیگری است؟! یک سری افراد فریب او را خوردند که تفکر شیطانی دارد. مگر میشود روی حرفش حساب کرد؟ ما جمهوری اسلامی بودیم که دست اینها را قطع کردیم؛ چرا به ونزوئلا حمله و رئیس جمهور آن را ربایش میکنند؟ این نشان دهنده وحشیگری اینها است؛ شاگرد زیردستش نتانیاهو هم به همین صورت. ما جلوی اینها ایستادهایم و میایستیم و کوتاه هم نمیآییم و بلایی به سر اینها میآوریم که از کرده خودشان پشیمان شوند.
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