۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

آنروا زنگ خطر را درباره اوضاع وخیم کودکان در غزه به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی(آنروا) در گزارشی با هشدار نسبت به وضعیت وخیم کودکان در غزه، بر نیاز شدید آنها به کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد.

آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل (آنروا) بیان کرد: کودکان غزه باید از گرما، تغذیه سالم و امنیت کافی برخوردار باشند تا بتوانند نسبت به آینده خود امیدوار باشند. وضعیت انسانی حال حاضر در نوار غزه، کودکان را از ابتدایی‌ترین حقوقشان محروم کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: کودکان امروز نیاز شدیدی به کمک‌های بشردوستانه دارند و این درحالی است که این کمک‌ها در پشت مرزهای نوار غزه انباشته شده است.

در همین راستا، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد: در سایه کاهش دما، اوضاع در نوار غزه بسیار وحشتناک است و تل آویو عامدانه مانع ورود کمک‌ها به این منطقه می‌شود. اسرائیل نمی‌تواند مشخص کند که چه کالاهایی وارد نوار غزه بشود.

