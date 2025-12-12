  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

بیانیه هشت کشور عربی و اسلامی در حمایت از «آنروا» و ساکنان غزه

هشت کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به دفتر آنروا در قدس اشغالی، نقش این نهاد بین المللی را برای امدادرسانی به ساکنان نوار غزه غیرقابل جایگزین دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای امور خارجه هشت کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیه مشترک تاکید کردند که ایفای نقش آژانس امداد سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، برای حفاظت از حقوق و مراقبت از آوارگان فلسطینی ضروری است.

در بیانیه وزرای خارجه این هشت کشور آمده است: یورش نظامیان اسرائیلی به دفتر آنروا در محله الشیخ جراح قدس را محکوم می‌کنیم و آن را تنش آفرینی غیرقابل قبول و نقض آشکار حقوق بین الملل می‌دانیم.

در بیانیه مذکور با بیان اینکه نقش آنروا برای کمک به آوارگان وعموم مردم فلسطین قابل جایگزین نیست، بر حمایت از این نهاد بین المللی برای توزیع کمک‌ها در نوار غزه تاکید شده است.

وزیران خارجه هشت کشور مصر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان و قطر هفته گذشته هم در بیانیه‌ای مشترک از اظهارات مقام‌های رژیم صهیونیستی درباره اینکه گذرگاه رفح فقط به سمت مصر باز خواهد بود تا ساکنان غزه به این کشور بیرون رانده شوند، ابراز نگرانی کردند.

کد خبر 6686812

