به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پارلمان رژیم صهیونیستی به صورت نهایی با لایحه قانون قطع آب و برق دفاتر آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل (آن روا) موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، اکثریت نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی به لایحه این قانون رأی مثبت دادند.

این اقدام پارلمان رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که فلسطینی‌های ساکن نوار غزه بعد از جنگ ۲ ساله بیش از هر زمان دیگری به خدمات آن روا نیاز دارند.

تل آویو مدعی است که آن روا یکی از شاخه‌های اجرایی حماس به شمار می‌رود!