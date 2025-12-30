  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۴

موافقت تل‌آویو با قطع آب و برق دفاتر آژانس سازمان ملل!

موافقت تل‌آویو با قطع آب و برق دفاتر آژانس سازمان ملل!

رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های خود علیه نهادهای امدادرسان حامی فلسطینی‌ها با قطع آب و برق دفاتر آژانس آنروا موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پارلمان رژیم صهیونیستی به صورت نهایی با لایحه قانون قطع آب و برق دفاتر آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل (آن روا) موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، اکثریت نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی به لایحه این قانون رأی مثبت دادند.

این اقدام پارلمان رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که فلسطینی‌های ساکن نوار غزه بعد از جنگ ۲ ساله بیش از هر زمان دیگری به خدمات آن روا نیاز دارند.

تل آویو مدعی است که آن روا یکی از شاخه‌های اجرایی حماس به شمار می‌رود!

کد خبر 6706810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها