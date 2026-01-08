به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه مجمع خیرین کشور با حضور اعضا، مشاوران و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد. در این نشست، ظرفیتهای همکاری مشترک در حوزه سلامت، پیشگیری و خدمات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، حبیب الله بور بور، رئیس مجمع خیرین کشور با اشاره به روند فزاینده سالمندی جمعیت و کاهش نرخ موالید، نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت هشدار داد و طرحهای نذر تخصص و بانک زمان را از راهکارهای مؤثر برای مواجهه با این چالش عنوان کرد. به گفته وی، اجرای این طرحها بویژه در حوزه غربالگری سلامت دانشآموزان، میتواند از بروز بیماریهای مزمن و سالمندی زودرس صدها هزار نفر در آینده جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: بسیاری از خانوادهها به دلیل محدودیتهای اقتصادی امکان انجام چکآپهای پزشکی برای فرزندان خود را ندارند و غفلت از سلامت جسمی دانشآموزان، حتی بهترین امکانات آموزشی را نیز بیاثر میکند. از این رو، همکاری میان نهادهای سلامت، آموزش و امداد، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام کاظم سلیمانی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علومپزشکی ایران به برنامههای مرتبط با جوانی جمعیت، تسهیل ازدواج و فعالیتهای فرهنگی دانشجویی اشاره کرد و نقش خیرین و همراهی مجمع خیرین کشور را در پیشبرد این برنامهها مؤثر دانست.
نادر توکلی، رئیس دانشگاه علومپزشکی ایران نیز با قدردانی از تلاشهای خیرین، امضای این تفاهمنامه را گامی مهم در مسیر ارتقای خدمات سلامت برای اقشار کمبرخوردار دانست و بر استفاده هدفمند از ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و مردمی تأکید کرد.
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری میان مجمع خیرین کشور و دانشگاه علومپزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی ایران به امضا رسید.
بر اساس این گزارش، محورهای اصلی تفاهمنامه عبارت است از:
۱- همکاری در پیشبرد برنامههای بهداشتی درمانی و پیشگیرانه و توسعه پوشش خدمات بهداشتی از قبیل آموزش مراقبتی غربالگری پایش سلامت و پیشگیریهای اولیه و ثانویه در رابطه با بیماریهای غیر واگیر و آسیبهای اجتماعی با اولویت مناطق حاشیهای و محروم با مشارکت هلال احمر آموزش و پرورش سایر دستگاههای ذیربط سازمانهای مردم نهاد و مؤسسات خیریه
۲- همکاری در امور مرتبط با مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه و کمک به ارتقای سطح تابآوری اجتماعی با محوریت مأموریت نظام سلامت
۳- استفاده از ظرفیت و توان دانشجویی دانشگاه و سازمانهای مردم نهاد مؤسسات خیریه و داوطلبان در آموزشهای عمومی گیری غربالگری اردوهای جهادی و سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف تفاهمنامه
۴- برگزاری همایش خیرین سلامت با نگاه جامع و فراگیر در اردیبهشت ماه
۵- کمک به بازسازی نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی مراکز بهداشتی درمانی آموزشی خوابگاه دانشجویی و همراهسرای بیماران و تأمین تجهیزات بر اساس اولویتها و ضرورتهای دانشگاه از طریق هدایت و معرفی منابع و مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی و مسئولیت اجتماعی شرکتها ۶ کمک به هزینه درمان و دارو و ترخیص بیماران نیازمند در بستر ایران یاری از طریق معرفی و مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی سازمانهای مردم نهاد و مؤسسات خیریه حوزه سلامت و بنگاهها و نهادهای عمومی معرفی خیرین و شرکتها برای حمایت از نخبگان و پژوهشگران و پروژههای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه.
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