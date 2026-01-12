بهرامی: به زودی بازار ثبات خواهد یافت

حسین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حذف نهادههای دامی اظهار کرد: نهادههای دامی و خصوصاً نهادههای حوزه طیور مانند سویا و ذرت عموماً از خارج از کشور وارد میشوند.
وی تصریح کرد: این نهادهها تا چندی پیش با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با هدف حمایت از تولیدکننده حوزه دام و طیور و مصرفکننده وارد میشدند، اما این طرح دارای مشکلات عدیدهای بود و به عنوان مثال ورود نهادهها به استان و کشور، روند منظمی نداشت و گاهاً با تاخیر همراه بود، که تولیدکننده را به سمت بازارهای آزاد سوق داده و تولیدات نیز باید با قیمت دولتی به فروش میرسید و این امر ضرر و زیان تولیدکننده را به دنبال داشت.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: قاچاق و تقاضای کاذب از دیگر مشکلاتی بود که ارز ترجیحی ایجاد کرده بود، از همینرو اثربخشی لازم را نداشت.
بهرامی ادامه داد: بر همین اساس شیوه پرداخت یارانهها اصلاح شد و در روش جدید به ازای هر فرد یک میلیون تومان در ماه به حساب افراد واریز شده تا خانوارها بتوانند کالاهای اساسی خود را تامین کنند.
وی عنوان داشت: تلاطمهای بازار به دلیل تغییر بزرگی است که ایجاد شده، اما بعد از مدتی بازار ثبات نسبی و تعادل خود را بدست خواهد آورد و در آینده قیمتگذاری دولتی در بازار حذف و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین خواهد کرد.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از نظؤ تامین کالای اساسی در استان مشکلی نداریم و با اصلاح قیمتها ۲۰۰ تن مرغ زنده به کشتارگاهها عرضه و در بازار توزیع شده است.
بهرامی یادآور شد: در شیوه جدید بهرهوری تاثیر بسزایی دارد و با نهاده کمتر و کاهش هزینههای اضافی و همچنین با استفاده از راههای علمی و دانشبنیان تولید بیشتری خواهیم داشت.
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