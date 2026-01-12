۲۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۵

تمهیدات مترو تهران برای مراسم مردمی میدان انقلاب

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تمهیدات مترو تهران برای مراسم مردمی میدان انقلاب را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: تجمع بزرگ مردمی در محکومیت اقدامات تروریستی اغتشاشگران عوامل آمریکایی-صهیونیستی، امروز دوشنبه ۲۲ دی ساعت ۱۴ در میدان انقلاب انجام خواهد شد. در این راستا، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اجرای تمهیدات ویژه، شرایط لازم برای حضور آسان و سریع شهروندان را فراهم کرده است.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، تصریح کرد: ناوگان مترو در تمامی خطوط در حالت آماده‌باش قرار دارد و برای مدیریت مناسب حجم مسافران، علاوه بر کاهش سر فاصله حرکت قطارها در تمامی خطوط، اعزام فوق‌العاده پیش بینی و در صورت نیاز انجام می شود.

وی در پایان از شهروندان دعوت کرد تا برای حضور منظم‌تر در این تجمع مردمی، از خدمات حمل و نقل عمومی به ویژه مترو استفاده کنند تا امکان جابه‌جایی روان و ایمن برای همه فراهم شود.

    فدایی انقلاب و رهبری ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      دقیقا چه تمهیداتی اندیشیده شده؟ این هم شد خبر؟

