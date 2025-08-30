  1. جامعه
تفاهمنامه احداث خط ۱۱ مترو تهران منعقد شد

شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: تفاهم‌نامه احداث خط ۱۱ مترو تهران امروز منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: صبح امروز -هشتم شهریور ماه ۱۴۰۴ آئین امضای تفاهم‌نامه اجرایی خط یازده مترو تهران میان شهرداری تهران و قرارگاه خاتم‌الانبیاء با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت و سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برگزار شد.

خط یازده به طول بیش از ۳۳ کیلومتر با ۲۱ ایستگاه به عنوان رینگ غربی تهران از چیتگر آغاز و به دولت آباد ختم می‌شود. این خط با همه خطوط مترو بجز ۲،۴ و ۷ تقاطع دارد و از مناطق ۲۲،۲۱،۲۰، ۱۹ و ۱۸ می‌گذرد.

لازم به ذکر است؛ پیش از این شهرداری تهران در تکمیل خط ۷ مترو تهران با مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همکاری داشته است.

