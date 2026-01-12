به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، گفت: در نشست کمیسیون، اعتبارات بودجه‌ای وزارت آموزش‌ و پرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با حضور مسئولان مربوطه بررسی شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطروحه توسط معاونان وزارت آموزش و پرورش، افزود: متاسفانه سهم آموزش و پرورش از بودجه‌ کل کشور حدود ۸ درصد در نظر گرفته شده، این یعنی اعتبارات بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری کمتر شده است، به بیانی حوزه آموزشی کشور روند کاهشی از سهم عمومی اعتبارات بودجه‌ای دولت دارد، با توجه به اینکه رئیس جمهور نگاه ویژه‌ای به آموزش‌ و پرورش کشور دارند، این سهم قابل قبول نیست.

این نماینده مردم با تأکید بر اینکه باید سهم اعتباری آموزش و پرورش کشور رشد داشته باشد، تصریح کرد: مباحث مهمی در نشست کمیسیون مطرح شد که نیازمند افزایش سرانه است. دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی دو رکن اصلی تربیت معلم در کشور هستند، متاسفانه بودجه کافی برای آنها در نظر گرفته نشده و حتی شاهد هستیم که بخشی از اعتبارات بودجه‌ای آنها جابه‌جا شده است.

وی با بیان اینکه در نشست کمیسیون به موضوع نوسازی مدارس تأکید ویژه‌ای شد، یادآور شد: تقریبا ۱۷.۱ همت هزینه کسورات نوسازی مدارس است، طی گزارش‌های اعلامی در جلسه مشخص شد که چه برآوردی شده است، یعنی باید دولت این رقم را تزریق کند تا بتواند به تکلیف برنامه هفتم توسعه عمل کند.

عظیمی‌راد در ادامه تأکید کرد: تعیین تکلیف قرارداد کار معلمان حق التدریس آزاد از دغدغه‌های جدی نمایندگان در نشست بود که این مهم نیازمند ۲.۲ همت اعتبار است، دو مسیر برای حل مشکل این گروه از معلمان پیشنهاد شد، نخست رقم مورد نیاز در اعتبارات بودجه‌ای وزارتخانه دیده شود و از طرفی اگر ممکن نبود وزیر آموزش‌ و پرورش از سرانه سقف اعتباراتی وزارتخانه این مبلغ پیشنهادی را اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس دوازدهم با بیان اینکه افزایش سرانه دانش آموزی از مباحث مهم نشست کمیسیون بود، یادآور شد: حذف ردیف اعتبارات سازمان تعلیم و تربیت کشور و مدارس غیردولتی و تجمیع آنها با بودجه وزارتخانه از اشکالات لایحه ارسالی دولت بود، در مجموع عملکرد این دو نهاد آموزشی با سایر بخش‌ها متفاوت بوده و امکان تجمیع آنها وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از مباحث جدی جلسه کمیسیون بود، خاطر نشان کرد: مقرر شد وزارت آموزش و پرورش با جمع‌بندی معاونت‌ها و نهادهای مربوطه در زیرمجموعه خود گزارش‌ها و جدول تکمیلی را با تایید وزیر وزارتخانه به کمیسیون ارائه کند و همان جدول به کمیسیون تلفیق ارسال شود.

عظیمی‌راد با بیان اینکه در ادامه نشست کمیسیون، رئیس سازمان فنی‌ و حرفه‌ای کشور برای تعیین تکلیف اعتبارات بودجه‌ای سازمان متبوعش حضور داشت، تأکید کرد: بودجه‌های هزینه‌ای سازمان فنی و حرفه‌ای کشور برای سال آینده حدود ۷/۵ همت پیش بینی شده است، این مبلغ باید افزایش پیدا کند، نگاه به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور باید با رشد اعتباری مواجه باشد تا شاهد افزایش حقوق و سایر مزایای انسانی در این حوزه باشیم. مقرر شد، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای هم پیشنهاد خود را طی جدولی به کمیسیون ارائه کند و همان جدول به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.