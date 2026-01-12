به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تصویری را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که در آن ادعا شده است که او رئیسجمهور موقت ونزوئلا است و در ژانویه ۲۰۲۶ کارش را شروع کرده است.
این تصویر ساختگی، تصویری دستکاری شده از یک صفحه ویکی پدیا است که نام او را همزمان بهعنوان رئیسجمهور آمریکا و رئیسجمهور موقت ونزوئلا نشان میدهد.
ترامپ همچنین در پاسخ به یک پیام منتشر شده در تروث سوشال که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا را رئیس جمهور کوبا معرفی کرده بود نوشت: با آن موافقم.
آمریکا در سوم ژانویه با حمله به ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را ربود. کاخ سفید تمامی دولت های چپگرای حاکم بر آمریکای لاتین را تهدید به سرنگونی کرده و این منطقه را حیات خلوت خود معرفی کرده است.
نظر شما