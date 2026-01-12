۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

دریافت وجه از متوفیان حوادث اخیر صحت ندارد؛ معاینه رایگان فوتی‌ها

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: مصدومان و فوتی‌های حوادث اخیر تا اطلاع ثانوی رایگان معاینه می شوند.

بابک سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: براساس بخشنامه ای که از سوی این معاونت به مراکز سراسر کشور ابلاغ شده معاینه همه مصدومان و متوفیان به صورت رایگان انجام می شود.

وی ضمن تکذیب دریافت وجه از مردم برای معاینه مصدومان و متوفیان تاکید کرد: پزشکی قانونی رایگان این افراد را معاینه می کند و وجهی از آنها دریافت نمی شود.

سلحشور یادآور شد: به طور کلی روال کار سازمان در حوادث و بحران ها پیش از این نیز بر آن بوده که به منظور تسکین آلام خانواده ها خدمات خود را به صورت رایگان ارائه دهد.

وی همچنین در خصوص خانواده هایی که پیگیر وضعیت بستگان خود هستند، گفت این افراد می توانند در تهران با مراجعه مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی در کهریزک و یا در استان ها به مراکز پزشکی قانونی و تالارهای تشریح نسبت به مشاهده تصاویر متوفیان و شناسایی احتمالی بستگان خود اقدام کنند.

کد مطلب 6719895
فاطمه کریمی

