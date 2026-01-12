جانمراد احمدی مدیر انتشارات دارخوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: انتشاراتمان سه مغازه (دفتر انتشارات، انبار و چاپ دیجیتال) از مسجد اجاره کرده بود که همزمان با اعلام فراخوان روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه هر سه مغازه توسط اغتشاشگران در آتش سوخت. «دارخوین» تنها انتشارات تخصصی در حوزه ایثار و شهادت و با رویکرد شهدای مدافع حرم بود و کتاب «مجید بربری» که به تقریظ مقام معظم رهبری رسیده بود، یکی از کتاب‌های پرفروش انتشاراتمان به شمار می‌رفت.

وی ادامه داد: آن شب یکی از دوستان به ما اطلاع داده بود که انتشارات دارخوین یکی از اهداف اغتشاشگران است. از آنجا که منزلمان حدود ۳۰۰ متری مسجد و مغازه بود، قصد داشتم همان زمان به مغازه سر بزنم اما اطلاع دادند که آن حوالی به قدری شلوغ است و اگر نزدیک مغازه برویم، قطعاً مورد هدف اغتشاشگران قرار خواهیم گرفت. به همین دلیل از رفتن صرف نظر کردیم اما صبح فردای همان روز که به مغازه رفتم متوجه شدم هر سه مغازه در آتش می‌سوزد. همه کتاب‌ها و دستگاه دیجیتال را خارج از مغازه بیرون آورده و همان شب وسط خیابان به آتش کشیده بودند. حتی یکی از دوستان اطلاع داد که گروهی از آنها که کمتر از ۲۰ سال سن داشت، به هنگام آتش کشیدن هر کتاب کِل می‌کشیدند و شادی می‌کردند.

مدیر انتشارات دارخوین گفت: قیمت دستگاه چاپ دیجیتال حدود ۱۳ میلیارد بود که دستگاه را از مغازه بیرون کشیده بودند و وسط خیابان آتش زدند. همچنین بیش از ۳۰۰ هزار کتاب انتشارت در آتش سوخت. حدود یک هفته پیش نزدیک به ۲۰ هزار نسخه از کتاب مجید بربری را منتشر کرده بودیم که همه این کتاب‌ها زیر آتش پودر شد و حتی یک کتاب از انتشارات سالم نمانده است.

وی افزود: با گذشت چند روز از این اتفاق همچنان مغازه‌ها در آتش می‌سوزند و علی‌رغم چندین مرتبه اقدامات بسیار آتش‌نشانی اما همچنان کتاب‌ها در حال سوختن بوده و زیر کتاب گر گرفته و آتش زبانه می‌کشد. آن‌قدر حجم کتاب‌ها در انبار بسیار است که هیچ کاری از کسی بر نمی‌آید.

احمدی گفت: صبح جمعه که به محل حادثه رفتم، غصه‌ام از این گرفت که به جایی رسیده‌ایم که قرآن‌ها و کتاب‌های شهدا را به آتش می‌کشند. مجید قربانخانی و محسن حججی خودشان توسط داعش شهید شدند و حالا امروز کتاب‌هایشان به دست همین تروریست‌ها و داعشی‌ها به آتش کشیده شد. مطمئن هستم که این‌ها کار مردم عادی نیست و دست‌هایی پشت پرده است. اتفاقات روزهای پنجشنبه و جمعه کاملاً هدفمند بود و قطعاً افراد عادی نمی‌توانستند اینچنین هدفمندانه کتاب‌ها و دستگاه چاپ را به آتش بکشند.