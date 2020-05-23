انتشار سیزدهمین چاپ «مجید بربری»/حُرّ مدافعان حرم کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، نشر دارخوین سیزدهمین چاپ کتاب «مجید بربری: زندگی داستانی حر مدافعان حرم شهید مجید قربان‌خانی» نوشته کبری خدابخش دهقی را با شمارگان سه هزار نسخه، ۱۵۲ صفحه و بهای ۱۸ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار داد. نخستین چاپ «مجید بربری» سال ۱۳۹۷ با شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و بهای ۱۴ هزار تومان منتشر شده بود.

شهید مجید قربان خانی متولد ۳۰ مرداد ۱۳۶۹ از شهدای مدافع حرم است که به سال ۱۳۹۴ در منطقه خانطومان سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. شهید قربان خانی را با حُرّ بن یزید ریاحی مقایسه کرده‌اند. روایت کتاب در اصل شامل دو بخش است که در برهه از زندگی شهید قربان خانی را دربر می‌گیرد.

بخش اول زندگی شهید به روایت قهوه‌خانه‌داری‌اش در یافت آباد تهران می‌گذرد و بخش دوم زندگی شهید نیز شامل عنایتی است که به او می‌شود و مسیر زندگی‌اش عوض شده و مهر حر مدافعان حرم بر پیشانی او نقش می‌بندد.

درباره این شهید بزرگوار روایت کرده‌اند که پیش از سال ۹۳ که به کربلا سفر کند، «پسر خیلی شری بود. خالکوبی داشت. خیلی قلدر بود و همه کوچکترها باید به حرفش گوش می‌دادند. اما بعد از سفر کربلا تغییر کرد. شاید اهل نماز نبود اما شهادت روزی‌اش شد چون به بچه یتیم رسیدگی می‌کرد و دست فقرا را می‌گرفت و به پدر و مادر خیلی احترام می‌گذاشت.»

درباره چرایی شهرت او به مجید بربری هم روایت کرده‌اند که «دایی‌های پدر شهید نانوایی بربری دارند و او عصرها که از سرکار برمی‌گشت، پشت دخل نانوایی می‌رفت و نان بربری به دست مردم می‌داد و به همین دلیل به مجید بربری مشهور شد. نزدیکانش گفته‌اند که او از مستمندان پولی برای نان نمی‌گرفت.

کتاب «مجید بربری» با خاطرات ۲۱ دی‌ماه سال ۹۴ آغاز می‌شود، زمانی که تعدادی از نیروها در خان‌طومان شهید شده‌اند و تعدادی دیگر در محاصره هستند؛ در واقع این بخش از کتاب روایتگر ساعات پایانی حیات شهید قربان‌خانی است. خدابخش دهقی تلاش کرده تا با نثری داستانی، شخصیت این شهید جوان را به مخاطب معرفی کند.