به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً تحلیل‌گران رسانه‌های صهیونیستی به‌ویژه در تلویزیون اسرائیل مجبور شدند واقعیت اعتراضات در ایران را بازتاب دهند.

یکی از این تحلیل‌گران «ایهود یاعاری» در ابتدای برنامه خود در کانال ۱۲ اسرائیل به‌طور غیرمنتظره‌ای از مخاطبانش عذرخواهی کرد و به شکست پیش‌بینی‌های رسانه‌ای غربی درباره «سقوط قریب‌الوقوع» نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد؛ این رویکرد نشان‌دهنده آن است که حتی رسانه‌های همسو با اسرائیل دیگر قادر به نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی ایران نیستند.

این کارشناس صهیونیستی با اشاره به روند اعتراضات در ایران گفت که برخلاف تبلیغات گسترده رسانه‌ای تعداد مراکز تجمعات اعتراضی از صدها نقطه به چند ده نقطه کاهش یافته و نیمی از این اعتراضات نیز در مناطق شرقی تهران متمرکز است. او تأکید کرد که «نظام ایران همچنان بر همه امور کنترل دارد» و هیچ نشانه‌ای از فروپاشی یا از دست رفتن قدرت در ساختار حکومتی مشاهده نمی‌شود.

این اعتراف صریح و بی‌سابقه نشان‌دهنده آن است که پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه درباره تضعیف سریع ایران تنها نتیجه اغراق رسانه‌ای و سیاسی بوده و با واقعیت‌های کشور مطابقت ندارد. رسانه‌های غربی که در روزهای گذشته «سقوط نظام» را قطعی می‌دانستند، امروز مجبور به تصحیح نگاه خود شده‌اند.

اعتراف تحلیل‌گران صهیونیستی به ماندگاری و قدرت جمهوری اسلامی ایران، تأکیدی دوباره بر ثبات و انسجام ساختار حکومتی کشور است.

این روند نشان می‌دهد که تلاش‌های تبلیغاتی دشمنان، هرچقدر گسترده باشد، قادر به تغییر واقعیت‌های ملی و اقتدار ایران نیست و جمهوری اسلامی با هدایت هوشمندانه، همچنان مسیر پیشرفت و پایداری خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

امروز دوشنبه نیز مردم ایران در تهران و شهرهای دیگر با حضور گسترده و شکوهمند خود ضمن حمایت گسترده و پرشور از جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب، تحرکات اغتشاشگران و تروریست‌های مسلح تحت حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.