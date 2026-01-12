شمار شهدای غزه به ۷۱ هزار و ۴۱۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای جدیدترین آمار شهدا و زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۷۱ هزار و ۴۱۹ نفر به شهادت رسیدهاند.
همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۱ هزار و ۳۱۸ نفر رسیده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که طی ساعات گذشته همچنین پیکر ۷ شهید به بیمارستان منتقل شده است. طی این مدت ۴ نفر نیز زخمی شدهاند.
هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۴۴۲ نفر به شهادت رسیده و ۱۲۴۰ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۶۹۷ شهید نیز از زیر آوار خارج شدهاند.
همچنین یک نوزاد هفت روزه و یک کودک چهار ساله بر اثر سرمای شدید جان باختند که شمار کودکان جان باخته بر اثر سرما به ۶ نفر افزایش یابد.
