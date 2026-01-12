پزشکیان: حضور گسترده مردم در راهپیمایی امروز سد راه تبهکاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس جمهور خطاب به ملت ایران در ادامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و شریف ایران
دربرابر عظمت اراده مقتدرانه و حضور با صلابت شما در تجمع باشکوه ۲۲ دی ماه که نمایانگر هوشیاری و مسئولیت پذیری بی مثال در پاسداری از آرمانهای دینی و میهنی و نمایش قدرت ملی دربرابر دشمن ستمگر و تروریستهای وابسته بود سر تعظیم فرود میآورم و به خود میبالم که نماینده چنین ملت نستوهی هستم.
این حضور شکوهمند و حماسه ساز شگردهای بدخواهان ملت را نقش برآب میکند و عزم ملی را در حفاظت از کیان کشور نشان میدهد.
تردیدی ندارم که چنین سطحی از هوشیاری، درک مسئولیت و بلوغ ملی ریشه در تمدنی عظیم دارد که دشمنان این مرز و بوم همواره از درک آن عاجز بودند. در این اجتماع عظیم همه تفاوتها و گلایهها در مسیر حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی سرزمینمان رنگ باخت و ایران یکپارچه پاسخ کوبندهای به طراحیهای شوم دشمنان و مزدوران آن داد.
شما ملت عظیمالشأن، با حرکت با معنا و شگفتانگیز خود هم سد راه تبهکارانه آنان شدید و هم ما را در مسیر خدمتگذاری بیشتر به کشور مصمم تر کردید.
اینجانب بار دیگر ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان همه شهدا و جانباختگان آسیب دیدگان وقایع تلخ اخیر مراتب تقدیر و سپاس خاضعانه خود را نسبت به ملت شریف و بزرگ ایران اعلام مینمایم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»
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