به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر دوشنبه در جمع بانوان فعال در بخشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانهای و اقتصادی استان، اظهار کرد: این کارگروهها تحت نظارت اداره کل امور بانوان استانداری فعالیت خواهند کرد.
وی ضمن اشاره به اهمیت تبیین و روشنگری در راستای تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم، بر لزوم تمایز بین اعتراض و اغتشاش تاکید کرد.
وی افزود: استان آذربایجان شرقی همواره بر حفظ آرامش و امنیت بوده و از ابزارهای مدنی و مذاکره برای گفتگو با فعالان اقتصادی استفاده کرده است.
وی گفت: هدف از این کارگروهها، تبیین و روشنگری در مورد جراحی اقتصادی دولت پزشکیان و تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم است.
استاندار همچنین بر اهمیت شنیدن مشکلات مردم و تمایز بین اغتشاش و اعتراض تاکید کرد.
وی در خصوص کمبود داوطلبان زن در انتخابات مجلس، بر ضرورت افزایش اعتماد به نفس بانوان و بهرهگیری از تجربیات بانوان فعال در سطح شهر و روستا تاکید نمود.
وی گفت: نیاز به گفتوگو با نسل زد برای درک دیدگاهها و نیازهای آنها را مورد توجه قرار داد.
در این جلسه، بانوان فعال استان دیدگاهها و چالشهای خود را در زمینههای مختلف مطرح و راهکارهایی را پیشنهاد کردند.
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