مشارکت زنان در انتخابات مجلس؛ فرصتی برای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر دوشنبه در جمع بانوان فعال در بخشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانهای و اقتصادی استان، اظهار کرد: تنها ۷ نفر از ثبتنام کنندگان زن هستند. این در حالی است که میانگین حضور بانوان در انتخابات مجلس در استان بین ۶ تا ۱۰ درصد بوده و نشاندهنده فرصتهای از دست رفته برای مشارکت فعالتر آنان است.
وی ضمن اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص جایگاه زنان در جامعه، گفت: یکی از چالشهای پیش روی زنان، عدم تحقق کامل نقشهای اجتماعی و دستیابی به حقوق برابر است. او با اذعان به مردمداری جامعه و تفکیک جنسیتی فرصتها، افزود: بسترهایی مانند انتخابات میتوانند این مرزبندیها را از بین ببرند.
محمدزاده با اشاره به ثبتنام داوطلبان انتخابات میاندورهای، اظهار داشت: میانگین حضور زنان در انتخابات مجلس در استان بین ۶ تا ۱۰ درصد بوده و متأسفانه بانوان از استفاده از این فرصت برای کسب جایگاه برابر خودداری کردهاند. وی همچنین به ثبتنام چهار زن برای تک کرسی بستانآباد اشاره کرد.
معاون استاندار با تاکید بر اعتماد جامعه به زنان، بیان کرد: نمایندگان منتخب از میان زنان عملکرد بهتری در زمینه سلامت اداری داشتهاند که نشاندهنده پاکتر بودن زنان در این حوزه است. محمدزاده در پایان، انتخابات شورا را بهترین عرصه برای ایفای نقش پررنگتر زنان دانست. او همچنین اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت را یک ضرورت تلقی کرد و با آن موافقت نمود.
لیلا بنام، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی، ضمن تاکید بر نقش حیاتی زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه، اظهار داشت: نقش زنان در توسعه پایدار قابل توجه و انکارناپذیر است.
وی افزود: نهادهای بالادستی بر اداره کل امور بانوان استانها وظیفه تحکیم بنیان خانواده، توسعه جوانی جمعیت، توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را بر عهده دارند. بنام ابراز امیدواری کرد که با تداوم این تلاشها، شاهد حضور پررنگتر و مؤثرتر زنان در عرصههای مختلف جامعه باشیم.
انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ در حوزههای مختلف جغرافیایی کشور برگزار خواهد شد. پیشثبتنام غیرحضوری داوطلبان از روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ تا پایان روز سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ انجام شد و متقاضیان میتوانند ثبتنام خود را از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۴ نهایی کنند. این انتخابات در حوزههای انتخابیه متنوعی از جمله آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، تبریز، آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، بستان آباد، نقده و اشنویه و بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر برگزار میشود.
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