فرایند صادرات کاتد مس فقط با گواهی صادرات بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه وزارت صمت، اجرای فرایند صادرات کاتد مس از تاریخ ۱۵ بهمن صرفاً از طریق گواهی صادرات بورس کالای ایران امکان پذیر است.

این اقدام به منظور کنترل و پایش و نظارت بر صادرات کاتد مس و جلوگیری از خروج غیر رسمی و قاچاق معکوس مقرر شد.

بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان کاتد مس و بازرگانان، از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ تحت تعرفه ۷۴۰۳۱۱۰۰ با شرح کاتد و قطعات کاتد می‌بایست صرفاً با ارائه گواهی صادرات بورس کالای ایران نسبت به صادرات این کالا اقدام کنند.