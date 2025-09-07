صادرات سیمان مشروط به ارائه گواهی معامله بورس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص صادرات سیمان و کلینکر خاکستری با شماره ۱۴۵/۱۴۰۴/۸۰۷۵۰۵/ د در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
بر اساس نامههای ارسالی از سازمان توسعه تجارت ایران و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، صادرات سیمان و کلینکر سیمان صرفاً با ارائه گواهی معامله (رینگ) صادراتی بورس کالا امکانپذیر است.
بر همین اساس از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵، کلیه صادرکنندگان ملزم به اخذ تأییدیه خرید سیمان از بورس کالا پیش از صادرات هستند.
این تصمیم به منظور ساماندهی و شفافسازی صادرات سیمان گرفته شده و کلیه گمرکات موظف به رعایت آن هستند.
