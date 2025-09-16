  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۳

جزئیات صادرات سیمان و کلینکر از طریق بورس کالا

جزئیات صادرات سیمان و کلینکر صرفا با گواهی خرید بورس کالا از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران، بخشنامه صادره دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت در خصوص تصمیمات جلسه مشترک با نمایندگان گمرک و انجمن سیمان را جهت رفع ابهامات صادرات سیمان خاکستری و کلینکر به گمرک ابلاغ کرد.

طبق این صورت‌جلسه، موارد زیر به تصویب رسید:

۱. مبنای ارزش صادراتی: قیمت صادراتی سیمان و کلینکر خاکستری عرضه‌شده در رینگ صادراتی بورس کالا بر اساس اینکوترمزهای FOT، FOB، Ex work و سایر ترم‌های معادل FOB، مبنای ارزش کالا در گمرک قرار می‌گیرد.

۲. مهلت رفع تعهد ارزی: رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این محصولات طبق ضوابط بانک مرکزی خواهد بود.

۳. تعهدات پیشین: قراردادهای صادراتی سیمان و کلینکر خاکستری که پیش از تاریخ ابلاغ الزام عرضه در رینگ صادراتی منعقد شدند، حداکثر تا ۱۵ مهر مجاز به اجرا خارج از ضابطه جدید خواهند بود.

۴. اعتبار گواهی خرید: گواهی یا تاییدیه خرید از رینگ صادراتی برای صادرات سیمان و کلینکر خاکستری حداکثر به مدت ۶ ماه معتبر است.

سمیه رسولی

