از معرفی یک ضدقهرمان تا قرار گرفتن درنای سیبری در نوبت انقراض!

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای تعطیل تماشای فیلم در منزل می‌تواند یکی از بهترین تفریحات برای اعضای خانواده باشد. فیلم کوتاه و مستند نیز همواره مخاطبان خاص خود را دارد از این رو علاقه‌مندان می‌توانند در گزارش پیش رو از طریق پلتفرم هاشور آثاری را که معرفی می‌شوند، تماشا کنند.

معرفی چند فیلم مستند

«حرفه‌ای»

مستند «حرفه‌ای» ساخته مسعود طاهری درباره زندگی، آثار و افکار محمدعلی امیرمعزی جانشین هانری کربن در دانشگاه سوربن است که حیطه پژوهش و کار تحقیقی او روی تشیع نخستین و به ویژه چهره امام در نگاه شیعه دوازده امامی و همچنین جنبه های تاریخی مذهب تشیع است.

«گریز از مرکز»

مستند «گریز از مرکز» به کارگردانی فریده صارمی ساخته شده است. در خلاصه داستان این مستند آمده است: «تهران، شهری که باید از آن گریخت.»

این مستند نگاهی دارد به مهاجرت معکوس از تهران و مهاجرت دستوری سازمان ها و اداره ها به شهرهای دیگر. این مستند به بحث انتقال کارمندها و سازمان ها به خصوص سازمان میراث فرهنگی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از کلانشهر تهران به شهرستان ها پرداخته و مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را نیز به تصویر می کشد.

«در نوبت انقراض»

مستند «در نوبت انقراض» محصول سال ۱۳۸۷ و ساخته غلامرضا کتال است. در توضیح این فیلم آمده است: «در سال ۱۳۸۵ به دنبال تنها دُرنای سیبری باقی مانده به نام «امید» در تالاب فصلی فریدون کنار به جستجو پرداخته شد و در این مسیر تلاش ها برای حفظ دُرنا و روش های بومی صید پرندگان مهاجر در منطقه و تهدیدها و خطرات زمستان گذرانی در تالاب برای پرندگان آبزی مهاجر به نمایش گذاشته شد و حالا در سال ۱۴۰۴ دیگر «امید» نمی آید و دُرنای سیبری در ایران منقرض شده است.»

«دبستان پارسی»

مستند «دبستان پارسی» ساخته حسن نقاشی است. بر مبنای اسناد به جا مانده از پارسیان یزد «زرتشتیان هندی مهاجرت کرده به ایران» مدارسی ساختند با نام مدارس پارسی که بعدها تملک آنها را به مسلمانان سپردند و از یزد رفتند. این مدارس در دوران مشروطه و جنگ جهانی دوم باعث رونق تحصیل و علم شدند و تأثیر بسیاری بر شهرها و ولایت‌های پیرامون خود از جمله شیراز، سیستان و بلوچستان و … گذاشتند. این مستند داستان تأسیس این مدارس نوین در ایران را طی ۱۰۰ سال (۱۲۵۷ تا ۱۳۵۷) بررسی می‌کند.

«ضد قهرمان»

مستند «ضد قهرمان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عارف افشار ساخته شده است و روایتی از زندگی شیخ‌صادق خلخالی از پیروزی انقلاب تا زمان مرگ او دارد.

«برای آزادی»

مستند «برای آزادی» به کارگردانی حسین ترابی ساخته شده و در توضیح این فیلم آمده است: «این مستند به صورت تصویری و مشاهده‌ای‌، گذری بر حوادث انقلاب اسلامی ایران در ۱۳۵۷ می زند و با نوشته‌ای از کارگردان در مورد انقلاب شروع شده و عواقب انفجار سینما رکس آبادان حوادث انقلاب را به نمایش می‌گذارد. در ادامه آثار کشتار مردم‌، تظاهرات عمومی‌، کمبود ارزاق و همکاری مردمی‌، بعضی از تشریفات درباری (مثل تاجگذاری) ‌، مبارزات‌، فرار شاه به بهانه بیماری‌، حرکت‌های دانشجویی‌، تصاویر شهدا و اجساد کشته شدگان در سردخانه‌، اوج گیری خشم مردم و انقلاب‌، ورود امام و حرف های بختیار، تشکیل دولت موقت و اشغال سفارت آمریکا و رای گیری برای جمهوری اسلامی فرازهایی است که در این مستند به نمایش گذاشته شده است.»

«این پیکان»

مستند «این پیکان» به کارگردانی شاهین آرمین و سهراب دریابندری درباره خودروی پیکان و سرنوشت آن در ایران است در این مستند پیکان به عنوان وسیله ای است که تجربه مردم در استفاده از آن متنوع است. همچنین پیکان سوژه ای است که تأثیرات زیادی بر ذهن مصرف کنندگان داشته است و برخی از مردم پیکان را عضوی از خانواده خود می‌نامند ولی برخی دیگر آن را وسیله ای به درد نخور می‌دانند.

معرفی چند فیلم کوتاه

«مرد ابری»

فیلم کوتاه «مرد ابری» به کارگردانی و نویسندگی شاهین جلالی با حمایت انجمن سینمای جوانان ایران ساخته شده است.

محمود نظر علیان در این فیلم کوتاه ایفای نقش کرده است. «مرد ابری» داستان مردی است که تعادل زندگی اش را از دست داده و با اتفاقات پیش بینی نشده ای روبه‌رو می شود.

«استارلت»

فیلم کوتاه «استارلت» به کارگردانی جواد حکمی و تهیه‌کنندگی جواد حکمی و هاجر حسینی ساخته شده است. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: الهام چون در یک شرکت بیمه کار می کند، تصمیم می گیرد اختلاف با همسرش را از روش دیگری پایان دهد. رویا میرعلمی بازیگر «استارلت» است.

«خوانا بنویسید»

فیلم کوتاه «خوانا بنویسید» به کارگردانی مرتضی علیزاده ساخته شده است و داستان جوانی به نام اسماعیل، نامه رسان ستاد اسرا است که بعد از رساندن یک نامه پی به موضوعی چالش برانگیز می‌برد. او قصد دارد در نامه دست برده و محتوای آن را تغییر دهد اما...

«ماسک»

فیلم کوتاه «ماسک» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی نوا رضوانی ساخته شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «دختری برخلاف میل خود و به‌خاطر دوست پسرش کاری را انجام می‌دهد.»

«سایه فیل»

فیلم کوتاه «سایه فیل» ساخته آرمان خوانساریان ماجرای آرزوی آقای ابراهیمی است که چند روز قبل از مرگش برآورده می شود.

«اسلحه مادری»

فیلم کوتاه «اسلحه مادری» به کارگردانی سیده زهرا موسوی ازغندی و تهیه‌کنندگی حسین همایونفر ساخته شده است. این فیلم داستان زن شجاعی است که در هنگام رزم همسر و فرزند شهیدش با اشرار، خود نیز مسلح شده و از خانه و فرزندانش دفاع می‌کند.

«دامجی»

فیلم کوتاه «دامجی» به کارگردانی نازنین چیت‌ساز و تهیه‌کنندگی حسن حبیب‌زاده ساخته شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «دامجی» مناسب حال این روزهاست که فقدان خاموش آب را بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنیم.