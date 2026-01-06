فیلم کوتاه «مینا» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «مینا» به کارگردانی مهدی شاهسواری و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی، محصول باشگاه فیلم اشراق، با پایان فیلمبرداری روی میز تدوین و اصلاح رنگ و نور رفت و پس از مراحل صداگذاری آماده نمایش و حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی شد.

«مینا» یک درام اجتماعی و روایتگر موقعیتی از زندگی زن جوانی است که در ساختمان قدیمی محیط کارش پس از ساعت اداری از لوله کنار پنجره متوجه صداهای مشکوکی می‌شود ...

سیاوش چراغی پور، تیما تقی زاده و احسان صامت زاده بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «مینا» عبارتند از کارگردان: مهدی شاهسواری، نویسندگان: عطیه سادات حجتی و مهدی شاهسواری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد باقری، منشی صحنه: شیما اله بیگی، دستیار دوم کارگردان: مهران سیدالهاشمی، مدیر فیلمبرداری: مجتبی یزدی زاده، دستیار اول فیلمبردار: بهنام خراسانی، دستیاران فیلمبردار: حسام کریم زاده و حسام ایمانیان، صدابردار: امید قربانی، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت، طراح صحنه و لباس: لیلی رضایی، دستیار صحنه و لباس: علی پهلوان شریف و احسان اقبالی، طراح گریم: فریبرز خان محمدی، مجری گریم: سارا مظفری، عکاس: فاطمه صالحی، فیلمبردار پشت صحنه: احسان صامت زاده، تدوین: علی گورانی، دستیار تدوین: سولماز برومند، اصلاح رنگ و نور: علی رضا صلواتی، طراح پوستر: محمد باقری، مجری طرح: مهتاب ابراهیمی، مدیر تولید: سید حمید احمدی، تدارکات: احمد فلاح، جانشین تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه‌کننده: سعید نجاتی، محصول باشگاه فیلم اشراق.