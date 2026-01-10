درگذشت ۳ هنرمند سینما؛ پاسخ دبیر فجر ۴۴ به دلخوری علی نصیریان چه بود؟

خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

پروژه‌هایی که برای «فجر» آماده می‌شوند / رونمایی پوستر فجر با تصویر علی نصیریان در لباس رزم

هفته گذشته، هفته سوم دی را پشت سر گذاشتیم و با توجه به اینکه به برگزاری جشنواره فیلم فجر نزدیک می‌شویم، اخبار این رویداد سینمایی و آثاری که در آن حضور دارند، بیشتر می‌شود. چون هنوز اسامی فیلم‌های حاضر در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با توجه به حذف هیئت انتخاب، اعلام نشده است، برخی از فیلم‌هایی که امکان حضور در این رویداد را دارند، هر هفته در گزارش آخر هفته سینما، بر می‌شمریم که در هفته گذشته تنها یک اثر احتمال حضورش در این رویداد اعلام شد.

تولید فیلم سینمایی «مارون» به کارگردانی امیراحمد انصاری و تهیه‌کنندگی مهدی صاحبی که برای حضور در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر ثبت نام کرده است، در چند روز گذشته به پایان رسیده و این فیلم در مراحل فنی پس‌تولید قرار دارد. این فیلم به روایت زندگی و مجاهدت‌های شهید هدایت‌اله طیب می‌پردازد و امیرحسین فتحی نقش شهید را در آن ایفا می‌کند. جمشید هاشم‌پور بازیگر باسابقه و همچنین محمدرضا فتحی همراه با یک بازیگر روسیه‌ای و یک بازیگر ترکیه‌ای نیز در «مارون» حضور دارند.

هفته گذشته همچنین، مراسم رونمایی از پوستر و نامواره چهل‌وچهارمین جشنواره ملی فیلم فجر، همزمان با ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر عصر شنبه ۱۳ دی با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران سینمایی، در محل دبیرخانه جشنواره برگزار شد. نامواره رسمی چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر به عنوان لوگوی ثابت جشنواره مورد استفاده قرار می‌گیرد و طراحی آن توسط مهدی دوایی با همکاری احمد زیرک خوشنویس انجام شده است. پیش از این، نامواره مشترکی در ۲ جشنواره جهانی و ملی فیلم فجر وجود داشت.

دبیر جشنواره فیلم فجر در مراسم رونمایی از پوستر درباره اعلام نشدن اسامی فیلم‌های این رویداد نیز بیان کرد: امروز بسیاری از همکارانم منتظر بودند تا اسامی فیلم‌ها اعلام شود. نمی‌شود گفت متأسفانه، بلکه باید گفت خوشبختانه امروز نمی‌توانم این کار را انجام دهم؛ چراکه کیفیت بسیاری از آثاری که به‌دست ما رسیده بالاست و لازم است در یکی از بندهای مقررات تجدیدنظر کنیم و تا پایان هفته یا به‌زودی، اسامی فیلم‌ها را اعلام خواهیم کرد.

این در حالی است که آخر هفته گذشته، با وجود برخی ناآرامی‌ها و قطعی اینترنت سراسری، اعلام اسامی فیلم‌ها به تعویق افتاده است.

ماجرای دلخوری علی نصیریان و پاسخ دبیر «فجر ۴۴»

پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر با الهام از تصویری از علی نصیریان در فیلم ماندگار «شیر سنگی» به کارگردانی مسعود جعفری‌جوزانی رونمایی شد. پوستر این دوره از جشنواره که طراحی آن را مهدی دوایی بر عهده داشته، با نگاهی به یکی از آثار شاخص تاریخ سینمای ایران شکل گرفته و تصویری از فیلم «شیر سنگی» را در کانون توجه قرار داده است؛ فیلمی که به‌عنوان یکی از نمادهای هویت‌محور و ریشه‌دار سینمای ایران شناخته می‌شود.

انتخاب «شیر سنگی» برای پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر، اشاره‌ای معنادار به پیوند سینمای امروز با میراث فرهنگی، تاریخی و اسطوره‌ای ایران دارد و نشانه‌ای از توجه جشنواره به بازخوانی هویت ملی در آثار سینمایی است.

اما پس از انتشار این پوستر، علی نصیریان در گفتگو با خبرنگار مهر دلخوری خود را از انتشار بدون اطلاع تصویرش، اعلام کرد. علی نصیریان گفت: برای مراسم رونمایی پوستر جشنواره فیلم فجر از من دعوت کردند که تهران نبودم و حالم هم مساعد نبود اما اطلاعی نداشتم که پوستر را با عکس من می‌گذارند و اگر می‌دانستم مخالفت کردم. در واقع فقط قبل از مراسم رونمایی با من تماس گرفتند تا در برنامه حضور داشته باشم و رونمایی را انجام دهم ولی از قبل به من گفته نشد که عکس من و فیلم «شیر سنگی» روی پوستر قرار گرفته است. اگر گفته بودند، حتماً می‌گفتم این کار را نکنید، چون علاقه‌ای به این نوع کارها ندارم.

این بازیگر شناخته شده سینمای ایران درباره این اتفاق بیان کرد: من مخالف هستم اما کاری است که انجام گرفته است. با این حال من مخالف هستم که عکس من، چه از فیلم «شیر سنگی» و چه از هر فیلم دیگری، روی پوستر گذاشته شود. دوست ندارم چنین کارهایی انجام شود. مثلاً زمانی برخی گفتند که می‌خواهند نام یک خیابان را به اسم من بگذارند، آن هم نزدیک محل زندگی‌ام اما من مخالفت کردم و دوست نداشتم اسم من را بگذارند.

اما منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره فجر در پاسخ به اظهارات علی نصیریان رویکردی متواضعانه داشت و نصیریان را «تخت جمشید فرهنگ و هنر» خطاب کرد و در یادداشتی که به خبرگزاری ایسنا داد، عنوان کرد که «تواضع و مردم‌داری و مدارای شما را می‌شناسم و در برابر آن سرتعظیم فرود می‌آورم اما ما هم حقی داریم. رنج هنرمندانی چون شما، آبروی ایران است و ما - دوستداران شما - حق داریم، شما را تماشا کنیم».

متن یادداشت شاهسواری به شرح زیر است:

«نه من آنم که بِرَنجم؛ نه تو آنی که برانی

سرور و ستون اخلاق و هنر جناب علی نصیریان ما را مورد خطاب و شاید عتاب قرار داده‌اند.

چه خطاب و چه عتاب، از ایشان شنیدن عبرت است و ارزش.

قصد ما، هیچ نبود جز گرامیداشت هنرمندانی که به این مرز و بوم عشق می‌ورزند و نسل ما اگر از علی نصیریان هیچ نیاموخته باشد، عشق و ادب به تاریخ و فرهنگ و تمدن این سرزمین را آموخته‌اند. چه ستارخان باشی، چه قاضی شارح باشی، چه آعلی یار، درک و عشق شما آنان را در جهان هنر، جاودانه کرده است. جناب آقای نصریان شما تخت جمشیدِ فرهنگ و هنر ما هستید که تماشا کردن آن غرور است و حیثیت و اعتبار.

تواضع و مردم‌داری و مدارای شما را می‌شناسم و در برابر آن سرتعظیم فرود می‌آورم اما ما هم حقی داریم. رنج هنرمندانی چون شما، آبروی ایران است و ما -دوستداران شما- حق داریم، شما را تماشا کنیم، از شما بیاموزیم و به نسلی که می‌آید - چه با شوق و ذوق هم می‌آید - افتخار کنیم که تماشاگر شما بوده‌ایم.

«شیرسنگی» عموجان جوزانی حلقه اقتدار فرهنگی ماست، همچون فیلم «مادر» علی حاتمی که سال گذشته نگین حلقه‌ی عاطفه و مهر و عشق بود. ما شادیم و فارغ و ایمن چرا که در جهانِ هنرمندی و اخلاق با ما آن کردی که باران با چمن.»

درگذشت سعید پیردوست، شهروز رامتین و بلا تار

سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون بامداد ۱۶ دی و در روز تولد ۸۵ سالگی اش به دلیل ابتلاء به سرطان در منزلش درگذشت. پیردوست در چند وقت اخیر چندین بار در بیمارستان بستری شده بود.

پیردوست در اکثر فیلم‌های مسعود کیمیایی، مهران مدیری و سیروس الوند به عنوان بازیگر حضور داشت. ازجمله شاخص‌ترین آثار این بازیگر عبارتند از فیلم سینمایی «خائن‌کشی»، «آنجا همان ساعت»، «قاتل اهلی»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «دختر شیرینی‌فروش»، «دست‌های آلوده»، «قرمز»، «دندان مار»، «سرب» و «گوزن‌ها». پیردوست همچنین در سریال‌های «کارگاه علوی»، «پاورچین»، «نقطه‌چین»، «شب‌های برره»، «مرد هزار چهره»، «خسته‌دلان»، «ستایش» و … حضور داشته است.

شهروز رامتین بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون نیز هفته گذشته، در کشور سوئد دار فانی را وداع گفت و مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر او در سوئد انجام شد.

شهروز رامتین در سال ۱۳۲۱ در تهران زاده شد. او پس از اخذ دیپلم، در رشته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبا فارغ‌التحصیل شد. مرحوم رامتین از ۲۵ سالگی در تئاتر شروع به فعالیت کرد و از سال ۱۳۴۸ وارد عرصه سینما شد. «دلیران تنگستان»، «عروس بیانکا»، «سه قاپ»، «میعادگاه خشم»، «قیام»، «سردار جنگل» و «پنجه در خاک» از آثاری است که در آن به ایفای نقش پرداخته است.

بلا تار فیلمساز مجارستانی که برای فیلم‌های طولانی، چالشی و فیلمبرداری زیبای آنها از جمله «تانگوی شیطان»، «هارمونی‌های ورکمایستر» و «مردی از لندن» مشهور بود، در ۷۰ سالگی درگذشت. انجمن هنرمندان سینمای مجارستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که تار، پس از یک بیماری طولانی و جدی از دنیا رفت.

تار در سال ۱۹۵۵ متولد و در بوداپست بزرگ شد؛ پدرش نقاش صحنه و مادرش طراح صحنه بود. تار که در کودکی بازیگری را با نقشی در اقتباس تلویزیونی از «مرگ ایوان ایلیچ» تولستوی شروع کرد، در نوجوانی شروع به ساخت مستندهای کوتاه ۸ میلی‌متری کرد و اولین کارگردانی بلند خود را سال ۱۹۷۹ با درام واقع‌گرایانه «لانه خانوادگی» درباره کمبود مسکن در مجارستان انجام داد.

گلایه از نبود هنرمندان در مراسم تشییع سعید پیردوست

در هفته‌ای که گذشت، مراسم خاکسپاری سعید پیردوست بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با حضور جمعی از هنرمندان، علاقه‌مندان و خانواده این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد. در این مراسم هنرمندانی همچون همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، علی کاظمی، مهوش وقاری، فرهاد بشارتی، جواد طوسی، امید علیمردانی، مختار سائقی، فاطمه هاشمی، داریوش سلیمی، سیاوش قاسمی و … حضور داشتند.

امید علیمردانی بازیگر در سخنانی نسبت به حضور نداشتن مهران مدیری، جواد رضویان و سیامک انصاری در این مراسم که در چندین سریال با زنده‌یاد پیردوست همکاری داشتند، گلایه کرد. مختار سائقی نیز از حضور پررنگ مردم در مراسم تشییع سعید پیردوست قدردانی کرد و گفت که امثال سعید پیردوست دیگر تکرار نمی‌شوند.

مرتضی عقیلی بستری شد

مرتضی عقیلی که پس از سال‌ها دوری از سینمای ایران این روزها فیلم «های کپی» را روی پرده سینماها دارد، چند روزی است در بیمارستان بستری شده و تحت درمان است. این هنرمند پیش‌تر مشکلات ریوی داشته که با شدت یافتن آن در روزهای گذشته، فعلاً در یکی از بیمارستان‌های تهران مشغول مداواست.

فیلم «های کپی» به کارگردانی علی اکبر ثقفی که با بازی مرتضی عقیلی و ابوالفضل پورعرب اکران شده یک کمدی است و عقیلی در آن ۲ نقش متفاوت را بازی کرده است. این بازیگر ۸۱ ساله به عنوان یکی از بازیگران مطرح سینمای عامه پسند دهه ۵۰ شناخته می‌شود که در کارنامه کاری‌اش بازی در تعداد زیادی فیلم ثبت شده است.

۲ خبر از سینمای مستند

در هفته‌ای که گذشت، فیلم‌های منتخب نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» با استفاده از ظرفیت سینماهای منتخب «هنروتجربه» در ۳۰ استان و ۴۴ شهر به نمایش درآمد. در دور اول نمایش این فیلم‌ها در روزهای ۳۰ آذر و یک دی حدود ۵ هزار و ۷۰۰ نفر و در دور دوم در روزهای ۷ و ۸ دی حدود ۴ هزار ۵۰۰ نفر و در مجموع ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر به تماشای فیلم‌های مستند نشستند.

بیشترین مخاطب به ترتیب متعلق به چهار استان گلستان (شهر گرگان)، خوزستان (شهرهای اهواز، آبادان، شوشتر، دزفول، بهبهان) و کهگیلویه و بویراحمد (شهرهای یاسوج، بهمئی و لیکک) گیلان (شهرهای رشت و لنگرود) بوده است.

همچنین، ۴۹ فیلم مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند پذیرفته شده بخش «مستند» چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی معرفی شدند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی با شعار «ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما» ۲۶ تا ۲۸ دی ۱۴۰۴ به دبیری مهدی فرجی در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.