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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۱

حساسیت در روز سوم است؛

آغاز دوباره ماراتن لیگ برتری‌ها در نیم فصل دوم + برنامه بازی‌ها و جدول

آغاز دوباره ماراتن لیگ برتری‌ها در نیم فصل دوم + برنامه بازی‌ها و جدول

نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از روز جمعه ۲۶ دی و با انجام دو بازی آغاز خواهد شد تا تیم های مدعی ماراتن جدیدی را برای تعیین قهرمان این دوره از سر بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران از روز جمعه ۲۶ دی آغاز خواهد شد و تیم‌های پیکان و ذوب آهن در اولین بازی هفته شانزدهم به مصاف هم می‌روند و در همان روز دو تیم فولاد و چادرملو هم رو در روی هم قرار می‌گیرند.

در نیم فصل اول تیم سپاهان با ۳۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های پرسپولیس و استقلال با ۲۸ و ۲۷ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در انتهای جدول هم تیم‌های شمس آذر با ۱۵ و مس رفسنجان با ۸ امتیاز به ترتیب در رده‌های پانزدهم و شانزدهم ایستادند.

برنامه بازی‌های هفته شانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه ۲۶ دی

* پیکان - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۵:۰۰
* فولاد - چادرملو؛ ساعت: ۱۷:۰۰

شنبه ۲۷ دی

* آلومینیوم - گل گهر؛ ساعت: ۱۵:۳۰
* سپاهان - ملوان؛ ساعت: ۱۶:۰۰
* مس رفسنجان - خیبر؛ ساعت: ۱۶:۳۰

یکشنبه ۲۸ دی

* شمس آذر - استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۴:۰۰
* فجرسپاسی - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۴:۰۰
* استقلال - تراکتور؛ ساعت: ۱۶:۰۰

آغاز دوباره ماراتن لیگ برتری‌ها در نیم فصل دوم + برنامه بازی‌ها و جدول

جدول لیگ برتر فوتبال ایران در نیم فصل بیگ بیست و پنجم

کد مطلب 6721711

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