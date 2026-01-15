به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران از روز جمعه ۲۶ دی آغاز خواهد شد و تیمهای پیکان و ذوب آهن در اولین بازی هفته شانزدهم به مصاف هم میروند و در همان روز دو تیم فولاد و چادرملو هم رو در روی هم قرار میگیرند.
در نیم فصل اول تیم سپاهان با ۳۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای پرسپولیس و استقلال با ۲۸ و ۲۷ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند. در انتهای جدول هم تیمهای شمس آذر با ۱۵ و مس رفسنجان با ۸ امتیاز به ترتیب در ردههای پانزدهم و شانزدهم ایستادند.
برنامه بازیهای هفته شانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
جمعه ۲۶ دی
* پیکان - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۵:۰۰
* فولاد - چادرملو؛ ساعت: ۱۷:۰۰
شنبه ۲۷ دی
* آلومینیوم - گل گهر؛ ساعت: ۱۵:۳۰
* سپاهان - ملوان؛ ساعت: ۱۶:۰۰
* مس رفسنجان - خیبر؛ ساعت: ۱۶:۳۰
یکشنبه ۲۸ دی
* شمس آذر - استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۴:۰۰
* فجرسپاسی - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۴:۰۰
* استقلال - تراکتور؛ ساعت: ۱۶:۰۰
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در نیم فصل بیگ بیست و پنجم
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