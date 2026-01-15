به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران از روز جمعه ۲۶ دی آغاز خواهد شد و تیم‌های پیکان و ذوب آهن در اولین بازی هفته شانزدهم به مصاف هم می‌روند و در همان روز دو تیم فولاد و چادرملو هم رو در روی هم قرار می‌گیرند.

در نیم فصل اول تیم سپاهان با ۳۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های پرسپولیس و استقلال با ۲۸ و ۲۷ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در انتهای جدول هم تیم‌های شمس آذر با ۱۵ و مس رفسنجان با ۸ امتیاز به ترتیب در رده‌های پانزدهم و شانزدهم ایستادند.

برنامه بازی‌های هفته شانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه ۲۶ دی

* پیکان - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۵:۰۰

* فولاد - چادرملو؛ ساعت: ۱۷:۰۰

شنبه ۲۷ دی

* آلومینیوم - گل گهر؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* سپاهان - ملوان؛ ساعت: ۱۶:۰۰

* مس رفسنجان - خیبر؛ ساعت: ۱۶:۳۰

یکشنبه ۲۸ دی

* شمس آذر - استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۴:۰۰

* فجرسپاسی - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۴:۰۰

* استقلال - تراکتور؛ ساعت: ۱۶:۰۰