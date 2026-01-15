پایان تلخ بازیکن محبوب پرسپولیس در فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری هافبک فصل گذشته پرسپولیس که در ابتدای فصل در لیست مازاد وحید هاشمیان سرمربی وقت سرخپوشان قرار گرفته بود تصمیم گرفت فوتبال خود را در فولاد خوزستان زیر نظر یحیی گل محمدی ادامه دهد.

او تنها ۲ هفته پس از پیوستن به فولاد در جریان تمرینات این تیم دچار آسیب دیدگی جدی شد تا دوره نقاهت ۷ ماهه‌ای را پزشکان برای او در نظر بگیرند.

از این رو گل محمدی ناچار به کنار گذاشتن هافبک با تجربه تیمش شد تا جایی در لیست بازیکنان فولاد برای دور برگشت رقابت های لیگ برتر نداشته باشد.

شایان ذکر است امیری تا پایان فصل جاری با فولاد قرارداد داشت و مشخص نیست آیا تصمیم به خداحافظی از فوتبال خواهد گرفت یا همچنان در استانه ۴۰ سالگی تیم دیگری را برای بازی کردن انتخاب می کند.