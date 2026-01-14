روسیه «کومارووکا» در سومی را تصرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور شهرک «کومارووکا» در منطقه سومی را تصرف کرده اند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه درباره آخرین تحولات میدانی در اوکراین آمده است که نیروهای مسلح روسیه در تمامی محورها پیشروی داشته‌اند.

در این بیانیه آمده است: یگان‌های گروه نظامی شمال، در نتیجه اقدامات فعال و قاطع خود، شهرک کومارووکا در منطقه سومی را آزاد کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین یادآور شد که این کشور پیش‌تر در ۱۲ ژانویه نیز شهرک «نووبویکوفسکویه» در منطقه زاپوریژیا را تحت کنترل خود درآورده بود.