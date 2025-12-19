پوتین: نیروهای ما در حال پیشروی های برق آسا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: تاکنون آمادگی از جانب کی یف برای صلح در اوکراین ندیده ایم. آماده انجام گفتگو درباره حل و فصل بحران اوکراین بر اساس اصول مشخص شده در ژوئن ۲۰۲۴ هستیم.
رئیس جمهور روسیه بیان کرد: خواهان پایان درگیری اوکراین از راههای مسالمت آمیز هستیم. اوکراین در حال حاضر مخالف حل و فصل مسالمت آمیز بحران است. نیروهای ما با سرعت در ژاپروژیا در حال پیشروی هستنند و مناطق مسکونی را یکی پس از دیگری آزاد می کنیم. نیروهای ما بر بیش از ۵۰ درصد از شهر کراسنوارمیسک مسلط هستند و در همه جبهه ها در حال پیشروی هستیم.
پوتین گفت: نیروهای روسیه در طول خطوط مقدم در منطقه عملیات نظامی ویژه در حال پیشروی هستند. نیروهای ما حدود ۳۵۰۰ نظامی اوکراینی را در نزدیکی کوبیانسک به محاصره درآورده اند. نیروهای ما وارد شهر هولیابولی در اوکراین شده اند و با سرعت در محور ژاپروژیا در حال پیشروی هستند.
وی گفت: تلاش برای بازپسگیری مواضع از دست رفته ارتش اوکراین در کراسنوارمیسک منتفی است، زیرا عملیات فعال و مؤثر نیروهای مسلح روسیه خسارات هنگفتی به آن وارد کرده و دیگر نیروی ذخیرهای ندارد.
پوتین در پاسخ به ویدیوی زلنسکی بیان کرد: من ویدیوهای زلنسکی را تماشا نمیکنم. زلنسکی، بدون کنایه، بازیگر درخشانی بود. اگر کوبیانسک تحت کنترل اوکراین بود، چرا وارد شهر نشد و از آنجا فیلم نگرفت؟ چرا جلوی در ایستاد؟ برو داخل!
رئیس جمهور روسیه بیان کرد: تلاش برای چنگ انداختن بر دارایی های روسیه از سوی اتحادیه اروپا دزدی است.
وی تصریح کرد: شاهد موفقیت های گسترده نیروهای روسی قبل از پایان سال جاری میلادی خواهیم بود. ۱۵ گردان از نیروهای اوکراینی در منطقه کوبیانسک در محاصره قرار دارند و فرصتی ندارند. دمیتروف کاملاً محاصره شده است و من معتقدم که در حال حاضر ۵۰٪ آن تحت کنترل است و دشمن دستور تحویل سلاح را دریافت نکرده و در گروههای کوچک سعی در عقبنشینی دارد. در شرق، ما به سمت زاپروژیا پیشروی میکنیم و شهرها را یکی پس از دیگری آزاد میکنیم. ما از رودخانه گولیای-بوله عبور کردهایم و بخش بزرگی از گروهها به پیشروی خود ادامه میدهند.
او تاکید کرد: رئیس ستاد و فرماندهان محلی تصرف سِوِرسک را اعلام کردند که امکان حرکت به سمت اسلاویانسک را فراهم میکند. در جبهه کراسنولمانسک نبرد جریان دارد که اکنون ۵۰٪ آن تحت کنترل ماست.
پس از بیرون راندن دشمن از منطقه کورسک، ابتکار عمل استراتژیک به نیروهای مسلح روسیه واگذار شد، که به معنای پیشروی نیروهای ما در تمام طول خط تماس است که دشمن در امتداد آن در حال عقب نشینی است.
پوتین تصریح کرد: رژیم کی یف از پایان دادن به بحران از طریق مسالمتآمیز خودداری میکند، اما ما میدانیم و میبینیم که نشانههایی وجود دارد که آنها آماده انجام برخی گفتگوها هستند، اما ما همیشه میگوییم که آمادهایم با خلاص شدن از ریشههای اساسی بحران، بحران را از طریق مسالمتآمیز پایان دهیم، همان چیزی که در ژوئن ۲۰۲۴ ارائه کردیم.
او گفت: ما با شرایط پیشنهادی رئیسجمهور ترامپ موافقت کردهایم. آنها برخی پیشنهادها ارائه دادند و ما را به سازشهایی مشخص دعوت کردند. این تصمیمها برای ما دشوار بودند، اما ما با سازشهایی که به ما پیشنهاد شده موافقت کردهایم. بنابراین اینکه گفته شود ما چیزی را رد کردهایم، نادرست است. اکنون توپ کاملاً در زمین رقبای غربی ما، یعنی رئیس «رژیم کییف» و حامیان اروپایی او قرار دارد.
