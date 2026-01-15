جهانیان: امنیت پایدار در شهرها و روستاهای استان بوشهر برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در جلسه شورای اداری استان بوشهر با اشاره به وضعیت امنیتی استان، امنیت پایدار استان بوشهر را مرهون هوشیاری مردم و جانفشانی نیروهای حافظ نظم و امنیت و همکاران آنان دانست و بیان کرد: جمهوری اسلامی با اقتدار مسیر خود را طی میکند.
جهانیان با اشاره به برنامه دشمنان در عرصه ترویج فرهنگ ناامیدی اضافه کرد: نقش دستگاههای فرهنگی و آموزشی و اجتماعی در این عرصه بسیار موثر است که باید فعالانه با رویکرد امیدواری به آینده ایفا نقش و وظیفه کنند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به انتخابات مهم هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کرد: ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ رویداد مهم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار میشود که تمهیدات لازم برای برگزاری این انتخابات در استان بوشهر فراهم شده است.
جهانیان با اشاره به اینکه کمیتههای تخصصی این انتخابات تشکیل و فعالیت آنان آغاز شده است تصریح کرد: هیئتهای اجرایی شهرستانهای استان بوشهر تشکیل شد و فرآیندها طبق تقویم زمانی در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه ثبتنام کاندیداهای انتخابات شوراهای شهرها از ۲۱ دیماه آغاز شده و تا ۲۷ دیماه ادامه دارد تصریح کرد: ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها از ۲۴ بهمن آغاز میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها و شرکتهای وابسته به دولت موظف به همکاری در این عرصه هستند.
نظر شما