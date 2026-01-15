سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری سارقان منازل مسکونی در اصفهان اظهار کرد: با اعلام شهروندان نسبت به سرقت از منازلشان در منطقه جنوب اصفهان این عملیات در دستور کار پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: از این رو با بررسی‌های صورت گرفته و پیگیری های لازم سه سارق این منازل شناسایی و دستگیری شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: این افراد ۳۰ میلیارد از سه منزل مسکونی در جنوب اصفهان سرقت کردند.

وی با بیان اینکه شهروندان باید نسبت به نصب دوربین مداربسته و دیگر اقدامات امنیتی برای حفاظت از اموال خود اقدام کنند، گفت: این سارقان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند.