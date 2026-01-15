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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

۳ سارق ۳۰ میلیارد از منازل اصفهانی‌ها سرقت کردند

۳ سارق ۳۰ میلیارد از منازل اصفهانی‌ها سرقت کردند

اصفهان - رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری سه سارق که ۳۰ میلیارد ریال از منازل اصفهانی‌ها سرقت کردند، خبر داد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری سارقان منازل مسکونی در اصفهان اظهار کرد: با اعلام شهروندان نسبت به سرقت از منازلشان در منطقه جنوب اصفهان این عملیات در دستور کار پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: از این رو با بررسی‌های صورت گرفته و پیگیری های لازم سه سارق این منازل شناسایی و دستگیری شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: این افراد ۳۰ میلیارد از سه منزل مسکونی در جنوب اصفهان سرقت کردند.

وی با بیان اینکه شهروندان باید نسبت به نصب دوربین مداربسته و دیگر اقدامات امنیتی برای حفاظت از اموال خود اقدام کنند، گفت: این سارقان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند.

کد مطلب 6722143

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