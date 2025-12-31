به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، پیش از ظهر چهارشنبه در آئین آزادسازی ۶۳ زندانی جرایم غیرعمد که به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی وبا حضور مسئولین ارشد استان و در بیت الزهرا (س) برگزار شد، گفت: دشمنان نظام اسلامی با تصور غلط اینکه با ترور سردار سلیمانی می‌توانند جبهه مقاومت و پیشرفت اسلام را متوقف کنند، دست به جنایت بزرگی زدند؛ اما امروز پس از گذشت شش سال، نام، فرهنگ و مکتب این شهید بزرگوار زنده‌تر از گذشته در جهان جریان دارد.

وی ضمن بیان این مطلب که پس از شهادت سردار سلیمانی، مکتبی شکل گرفت که ترور شدنی و فراموش‌شدنی نیست، عنوان کرد: یکی از آموزه‌های این مکتب، مواسات و کمک به گرفتاران است؛ اقدامی که سردار سلیمانی از دوران دفاع مقدس تا پایان عمر مبارک خود همواره در اولویت قرار می‌داد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی، با اشاره به توجه ویژه سردار سلیمانی به زندانیان مالی و تلاش برای کمک به آنان، گفت: امروز نیز به تأسی از همین روحیه، تعدادی از زندانیان مالی که ناخواسته و بدون ارتکاب جرم وارد زندان شده‌اند، آزاد می‌شوند.

به گفته رئیس کل دادگستری کرمان، بررسی پرونده ۶۳ زندانی جرایم غیرعمد و جلب رضایت شاکیان، کاری سنگین و زمان‌بر بود که با تلاش شبانه‌روزی ستاد دیه و اداره کل زندان و با همکاری سپاه ثارالله، بسیج حقوقدانان، فرماندهان سپاه شهرستان‌ها و خیران در مدت کوتاهی انجام شد.

وی اظهار داشت: مجموع بدهی این مددجویان حدود هزار میلیارد تومان بود که با جلب رضایت شاکیان، ۸۶۵ میلیارد تومان از مطالبات، معادل ۸۶.۵ درصد از کل بدهی انها بخشیده شد.

وی تصریح کرد: برای تأمین باقی مبلغ، دو میلیارد تومان تسهیلات، سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان از ستاد دیه مرکز و ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از ستاد دیه استان از محل کمک خیران اختصاص یافت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که ستاد دیه کمک‌های دولتی در اختیار ندارد و تنها با همت خیران زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم می‌کند، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۴۲ زندانی معسر در استان کرمان با هزینه‌ای حدود ۴۳ میلیارد تومان از زندان آزاد شده‌اند.