آزادی ۶۳ زندانی جرائم غیر عمد در سالگرد شهادت شهید سلیمانی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، صبح شنبه در نشست هیأت امنای ستاد دیه استان کرمان گفت: هر ساله در ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی تلاش میشود که ۶۳ مددجوی جرایم غیرعمد به تعداد سالهای عمر سردار در زمان شهادت، آزاد شوند که در برخی ساله بیش از هدف گزاری انجام شده، نیز اقدام شده است.
وی افزود: آزادی مددجویان جرایم غیرعمد در سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چند سالی است که انجام میشود و این اقدام با استقبال قابلتوجه خیران روبهرو شده است.
رئیس هیأت امنای ستاد دیه استان کرمان در ادامه سخنان خود به فاصله حدود دو ماهه تا ماه مبارک رمضان اشاره و بیان کرد: لازم است جشنهای گل ریزان بهصورت منظم و برنامهریزی شوند و باید این جشنها تا دهه دوم اسفندماه برپا شوند تا کمکهای مردمی به موقع جمعآوری گردد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، همچنین از جزینیزاده، مدیرکل فرودگاههای استان کرمان به دلیل برگزاری جشن گلریزان به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و ایجاد زمینه آزادی شش مددجوی زن جرایم غیرعمد تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد موضوعی بسیار مهم است، گفت: در قالب برگزاری جشن گل ریزان ویژه آزادسازی مددجویان زن جرایم غیرعمد به همت فرودگاههای استان، گام مهمی
نقش سپاه ثارالله در کمک به آزادی زندانیان غیرعمد
در ادامه این نشست؛ فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز ضمن گرامیداشت یاد و نام سردار سپهبد شهید سلیمانی، گفت: مردمداری و مردمیاری یکی از نظامهای فکری آن شهید بزرگوار بود و سندهایی وجود دارد که نشان میدهد ایشان در زمان حیات خود نیز در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد همکاری داشتهاند و از این رو در برنامههای سالگرد شهادت سردار سلیمانی، این رویکرد ارزشمند مورد توجه قرار گرفته است.
سردار محمدعلی نظری افزود: آئینهای سالگرد شهادت سردار سلیمانی بهصورت مردمی برگزار میشود و تنها مسائل مربوط به ایمنی، امنیت و بهداشت توسط دستگاههای اجرایی و ارکان دولتی پیگیری میشود.
وی اظهار داشت: با هدف تأمین اعتبار مورد نیاز برای آزادی ۶۳ مددجوی جرایم غیرعمد در سالروز شهادت سردار سلیمانی، ردهها و نواحی مقاومت سپاه و اقشار مختلف بسیج هماهنگ شدهاند تا با جمع آوری کمکهای مالی خیران در این اقدامات خداپسندانه شرکت نمایند و تاکنون ۲۳۰ میلیون تومان جمعآوری شده و پیشبینی میشود این مبلغ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
