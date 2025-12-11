آزادی ۱۵ مددجوی زن جرایم مالی زندان کرمان نیازمند ۶ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، عصر پنجشنبه در جشن گلریزان ویژه آزادی مددجویان زن جرایم غیرعمد که به همت ستاد دیه استان و با میزبانی فرودگاه کرمان برگزار شد گفت: در حال حاضر ۱۵ مددجوی زن جرایم غیرعمد مالی در زندان‌های استان کرمان حضور دارند که برای آزادی آنان به ۶ میلیارد تومان نیاز است.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است که امروز شش نفر از مددجویان زن جرایم غیرعمد با کمک خیران آزاد شوند و نیازمند نگاه و کمک خیران هستند تا به برکت نام حضرت زهرا (س) از زندان آزاد شوند که برای تحقق این امر، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مورد نیاز است.

رئیس هیأت مدیره ستاد دیه استان کرمان با اشاره به اینکه ستاد دیه هیچ گونه اعتبار دولتی در اختیار ندارد و فعالیت‌های آن صرفاً بر پایه کمک‌های مردمی و خیران انجام می‌شود، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۶ زندانی جرایم غیرعمد مرد و زن با برگزاری جشن‌های گلریزان و حمایت‌های مردمی به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان آزاد شده‌اند و در صورت آزادی شش مددجوی زن در این مراسم، این تعداد به ۲۴۲ نفر خواهد رسید.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی، همچنین با یادآوری ایام شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: طبق برنامه هر ساله، به برکت عمر ۶۳ ساله این شهید والامقام، ۶۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در استان کرمان آزاد خواهند شد.