سامانه کارآفرینی گامی نو برای اشتغال زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضاییه؛ سامانه کارآفرینی زندان‌ها، چندی پیش در نشستی با حضور رئیس سازمان زندان‌ها افتتاح شد تا امکان دسترسی کارآفرینان و اهالی کسب‌وکار به فرصت‌های شغلی و سرمایه گذاری که در زندان‌ها فراهم است، آسان‌تر شود.

با راه‌اندازی این سامانه کارا و ارزشمند، فرصت‌های اشتغال و کارآموزی و کسب درآمد برای زندانیانی که اشتیاق به انجام کار داشته باشند، مهیا شده و آنان با کسب درآمد حلال غیر از تامین هزینه‌های خود در زندان می‌توانند به گذران معیشت خانواده‌‎هایشان در بیرون از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها نیز کمک کنند.

افتتاح این سامانه که برای معرفی نیروی کار، فراهم آوردن سوله و محل‌های راه اندازی کسب و کار برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد شده است، با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به زندانیان کمک می‌کند تا از چرخه تکرار جرم خارج شده و به آغوش جامعه بازگردند، همان هدف ارزشمندی که سازمان زندان‌ها به طور جد در سال‌های اخیر به دنبال آن است و قدم‌های ارزشمندی در این راستا برداشته است.

روش‌های ورود به سامانه کارآفرینی زندان‌ها: افراد برای ورود به این سامانه می‌توانند در سرچ گوگل مرکز کار آفرینی زندان‌ها را جست‌وجو کنند، دوم اینکه به سایت سازمان زندان‌ها www.ent.prisons.ir وارد شده و روی گزینه سامانه کارآفرینی کلیک کنند.

کار بزرگ سازمان زندان‌ها در راه‌اندازی این سامانه، انجام شبکه‌سازی بزرگ از کارگاه‌های موجود در زندان‌هاست که بدین ترتیب اطلاعات این کارگاه‌ها با ۵ مولفه مهم آن و عکس‌هایشان از طریق وب سرویس نشان داده می‌شود. در سال‌های قبل شبکه‌سازی دیتا از این کارگاه‌ها وجود نداشت.

همه فعالیت‌های زندانیان در حوزه‌های آموزش و اشتغال ثبت و ضیط می‌شود

با افتتاح سامانه کارآفرینی زندان‌ها، همه فعالیت‌های زندانیان در حوزه‌های آموزش و اشتغال ثبت و ضبط می‌شود و شناسنامه‌ای از کارگاه‌ها و نیز روند اشتغال زندانیان فراهم می‌شود.

در گذشته برای ارتباط سازمان زندان‌ها با کارآفرینان نیاز بود تا نیروهای متخصص در این حوزه از سازمان، به میان کسبه و بازاریان و یا به شهرک‌های تولیدی رفته و ظرفیت‌ها و امکاناتی که در حوزه اشتغال زندانیان در این سازمان وجود داشت را تشریح می‌کردند، اما با راه‌اندازی این سامانه از کارهای زائد و اطاله امور جلوگیری و کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود چرا که در این سامانه ظرفیت‌ها به کارآفرینان نشان داده می‌شود و آنها نیز در صورت دارا بودن شرایط و موقعیت‌ها برای راه‌اندازی مشاغل دست به‌کار می‌شوند.

حمایت‌های سازمان زندان‌ها از کارآفرینان

حمایت‌های سازمان زندان‌ها از کارآفرینانی که امکان اشتغال زندانیان را فراهم می کنند: در این سایت قسمتی به نام حمایت‌ها طراحی شده است، از آنجاکه سازمان زندان‌ها یکی از دستگاه‌های حمایتی است که در قانون بودجه سنواتی دولت، بخشی از تسهیلات کارآفرینی که هم طویل‌المدت و هم با بهره کم و بدون سپرده‌گذاری را دریافت می‌کند، می‌تواند این تسهیلات را به عنوان مشوق به کارآفرینان ارائه کند.

خدمات بیمه‌ای که کارآفرینان در زندان به زندانیان اختصاص می‌دهند: کارآفرینانی که امکان اشتغال زندانیان را فراهم می‌کنند، زندانیان را بیمه حوادث ناشی از کار کرده و بیمه درمانی زندانیان نیز توسط دولت انجام می شود.

ایجاد فرصتی برابربرای سرمایه‌گذاری

مزایای راه‌اندازی سامانه کارآفرینی زندان‌ها: با راه‌اندازی این سامانه همه علاقمندان به ایجاد اشتغال و کارآفرینی در فرصتی برابر با دیگران می‌توانند قراردادها و سوله‌ها را ببینند و درخواست دهند، همچنین خیلی از ظرفیت‌هایی که امکان ارائه ان وجود نداشت، فراهم شد، سوم اینکه ایده‌های کسب و کاری به کارآفرینان پیشنهاد داده و در سایت بارگذاری می شود و در نهایت اینکه، در این سامانه امکان استفاده از ایده‌های پیشنهادی مردم و کارآفرینان نیز فراهم می‌شود. با تمام این تفاسیر، عدالت اجتماعی برای زندانیان مهیا می‌شود.

شاخصه‌های اصلی سامانه

شاخصه‌های اصلی سامانه کارآفرینی زندان‌ها: راه‌اندازی این سامانه ارزشمند، موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود. چراکه اگر زندانی شاغل باشد تمرکزش از روی انجام جرایم کم شده و نرخ بازگشت او به زندان نیز کمتر می‌شود.

از آنجایی که هزینه نگهداری زندانیان در زندانها زیاد است، با افزایش اشتغال هزینه‌های دولت کم می‌شود و نکته دیگر افزایش سرمایه اجتماعی است، وقتی مردم می‌بینند که سازمان زندان‌ها برای اشتغال مددجویان تلاش می‌کند، این امر موجب اعتماد مردم به دولت و حاکمیت می‌شود.

از سوی دیگر راه‌اندازی این سامانه، اثر مستقیم بر نحوه معیشت زندانیان دارد چرا که خیلی از آنها هزینه زندان گذرانی ندارند و با اشتغال و کسب درآمد، هزینه‌های خود را تامین و به خانواده‌های خود نیز کمک می کنند.