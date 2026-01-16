پالایش بازداشت شدگان حوادث اخیر در استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب گفت: پالایش و تفکیک بازداشت شدگان حوادث اخیر بر اساس گزارش ضابطین و شواهد و قرائن موجود به دو دسته متهمان اصلی و تروریست و اثرگذار در تخریب‌ها و همراهی کنندگان فاقد سابقه و فریب خورده در استان فارس آغاز شد.

وی ادامه داد: رسیدگی به اتهامات دستگیر شدگان در آشوب‌های روزهای اخیر با سرعت و دقت و در قالب شعب ویژه انجام می‌شود و در مجازات متهمان مطابق قانون با در نظر گرفتن میزان تقصیر افراد، جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی مدنظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: پس از بررسی دقیق گزارش ضابطین و شواهد و قرائن همچنین میزان تاثیرگذاری افراد در اغتشاشات لازم است رسیدگی در دادسرا، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و رسیدگی‌های نهایی با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری در کمترین زمان ممکن انجام شود.

حجت‌الاسلام رجایی نسب با تاکید در پیش گرفتن رویه واحد قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات اخیر گفت: توقع امروز مردم از دستگاه قضایی رسیدگی سریع و اعمال مجازات قانونی اخلالگران اصلی است که در همین راستا افرادی که اتهامات آنان اقدامات تروریستی و قتل، محاربه، تمرد از ماموران امنیتی و انتظامی و ایجاد ناامنی با استفاده از سلاح‌های سرد و گرم است، بدون مسامحه و در نظر گرفتن نهاد ارفاقی محاکمه و مجازات خواهند شد.

وی از در پیش گرفتن رویکرد اقناعی نسبت به آن دسته از متهمان فاقد سابقه و فریب خورده و افرادی که تحت تاثیر جو روانی اقدام به همراهی با آشوبگران کرده‌اند، خبر داد و گفت: معاونت اجتماعی دادگستری در این خصوص ماموریت دارد تا ضمن پیش‌بینی فرایند برگزاری دوره‌های اقناعی، سازوکار اجرا و اثرگذاری حداکثری آن را در دستورکار قرار دهد.

رئیس کل دادگستری فارس حضور در این دوره‌‎های اقناعی را شرط استفاده متهمان از ظرفیت‌های قانونی ترک تعقیب و تعلیق مجازات و سایر نهادهای ارفاقی خواند و تصریح کرد: هدف از در پیش گرفتن این رویکرد حقوقی بهره مندی متهمان جوان از رافت اسلامی است.