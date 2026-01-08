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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

تعدادی از منتشر کنندگان پیام‌های فراخوان در جهرم شناسایی و بازداشت شد

تعدادی از منتشر کنندگان پیام‌های فراخوان در جهرم شناسایی و بازداشت شد

جهرم-رئیس دادگستری جهرم با اشاره به شناسایی و بازداشت تعدادی از منتشر کنندگان پیام‌های فراخوان در این شهرستان،گفت: تعدادی از منتشر کنندگان پیام‌های فراخوان در جهرم شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان گفت: در پی فعالیت چندین صفحه در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی در سطح شهرستان جهرم که هدایت کنندگان آن با هدف ایجاد بی‌نظمی‌های اجتماعی اقدام به دعوت از مردم به آشوب و تعرض به فرمانداری جهرم کرده بودند، شناسایی و با دستور قضائی بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه فعالیت این افراد در چند روز اخیر مورد رصد و پایش قرار گرفته بود گفت: با هوشیاری نهادهای امنیتی و جامعه اطلاعاتی عاملین انتشار فراخوان در چند روز اخیر شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی از فعالیت این افراد جلوگیری شد.

رئیس دادگستری شهرستان جهرم عاملین اصلی این فراخوان‌ها را دو تن از افراد مرتبط با معاندین در خارج است خواند و افزود: این دو نفر با ارتباط گیری با چندین صفحه معاند و متخاصم و هدایت از طرف آنان، اقدام به عضوگیری و انتشار فراخوان به قصد تجمع و تعرض به ساختمان فرمانداری کرده‌اند.

وی به افراد فعال در فضای مجازی هشدار داد: ضمن جلوگیری از دامن زدن به اخبار کذب و شایعات تلاش کنند مطالب آنان زمینه ساز تشویش در اذهان عمومی نشود.

رئیس حوزه قضائی جهرم تصریح‌کرد: در صورت مشاهده جرایمی همچون پخش اخبار کذب و یا سعی در تشویش اذهان عمومی طبق دستور با اخلالگران در فضای مجازی برخورد می‌شود.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد با درک شرایط کشور، ضمن نظارت بر الزامات حضور فرزندان خود در فضای مجازی مراقبت لازم از آنان به عمل آورند.

کد مطلب 6717938

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