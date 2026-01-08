مسئولان اقتصادی فارس پیگیر مطالبات بازاریان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح پنجشنبه نشست مسئولان دستگاه‌های قضائی، انتظامی و اقتصادی استان فارس با رؤسای اتحادیه‌های صنفی و مجتمع‌های تجاری شیراز برگزار شد.

مسعود گودرزی، معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری فارس در این جلسه با اشاره به اینکه اصناف لایه اول اقتصاد هستند، گفت: تولید بدون حضور اصناف انجام نمی‌شود.

وی اصناف را پیشانی نظام بازار دانست و ادامه داد: وفاداری اصناف به بازار و انقلاب ثابت شده است و اقدامات رؤسای اتحادیه‌های صنفی در این ایام که نتیجه اقدامات حرفه‌ای و تجربه شماست را ارج می‌نهیم از رئیس اتاق اصناف مرکز استان و نهادهای همکار در استان بابت تعامل مؤثر در ایام مختلف برای حل مشکلات سپاسگزاریم.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اینکه رسیدگی به مسائل و مشکلات اصناف را وظیفه خود می‌دانیم افزود: جمهوری اسلامی با تهدیدات بزرگ‌تری همواره مواجه بوده که همه را مدیریت کرده است؛ هیچ نگرانی امروز از تهدیدات دشمن نداریم و نباید اجازه دهیم شرایط اقتصادی باعث شود که در زمین دشمن بازی کنیم.

گودرزی با تاکید بر نقش محوری اصناف در تأمین مایحتاج مردم تصریح کرد: مردم مایحتاج خود را از اصناف تهیه می‌کنند و نباید صنوف تعطیل باشند.

هدف از تشکیل اتحادیه‌های صنفی نظم بخشی به بازار است

اسماعیل اکبری، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید کنار هم و متحد باشیم، گفت: نقش بازاریان نقش محوری است و در پیروزی انقلاب نقش مؤثری داشته‌اند؛ در بیانات مقام معظم رهبری نیز همیشه به مطالبات اصناف اشاره می‌شود که نشان از توجه به این قشر تأثیرگذار است.

وی ضمن قدردانی از مسئولان اتاق اصناف مرکز استان بابت برپایی این نشست ادامه داد: در شرایط کنونی اتاق اصناف مرکز استان و رؤسای اتحادیه‌های صنفی و اصناف باید بیش از پیش نقش مؤثر خود را ایفا کنند تا اصناف مطالبات خود را در فضایی آرام مطالبه کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: رؤسای اتحادیه‌های صنفی ما باید در بازار در قانون مداری و حمایت از حقوق مصرف کننده جریان سازی کنند و در عین حال موانع و منافع حقوق اعضای خود هم باشند.

اکبری گفت: هدف از تشکیل اتحادیه‌های صنفی نظم بخشی به بازار است و نظم و نظارت بر امور بازار اصل مهمی است که اتحادیه در آن نقش بسزایی دارند.

اعتراضات صنفی بحق است

حسین سلطانی فرد، معاون دادستان عمومی و انقلاب استان فارس نیز در این جلسه در صیانت از حقوق عامه هم اصناف را طیف شناسنامه‌دار انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: اصناف قطعاً در حال حاضر بیش از قبل به ایفای این نقش مؤثر می‌پردازند.

وی با بیان اینکه پیام مردم و اصناف در خصوص مشکلات معیشتی از سوی تمامی مسئولان کشور شنیده شده و در پی اقدامات مؤثر هستند، تاکید کرد: اعتراضات صنفی بحق است، اما به حاشیه کشاندن مطالبه به حق اصناف تضییع حقوق اصناف است.

سلطانی فرد از اتحادیه‌های صنفی درخواست کرد تا مسائل و مشکلات خود را به صورت مستند ارائه دهند تا مورد پیگیری بیشتر مسئولان قرار بگیرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان فارس افزود: بازاریان و اصناف بدانند مسئولان استان پیگیر مشکلات آنها هستند و تقاضای ما از آنها حفظ آرامش بازار و ارائه کمک‌های علمی تخصصی برای حل مشکلات است.

صف معترضین با اغتشاشگران جداست

سرهنگ گودرزی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس در این نشست ضمن تشکر از رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف بابت همراهی مؤثر در عرصه‌های مختلف گفت: فشار اقتصادی بر روی همه ماست، اما امنیت جامعه مهمترین نعمتی است که داریم؛ باید هشیار باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم.

وی اعتراض را حق مسلم تمامی صنوف دانست و خاطر نشان کرد: صف معترضین با اغتشاشگران جداست و اعتراضات اصناف در مسیر قانونی کاملاً مورد حمایت است و قاطعانه خواهان پیگیری مطالبات اصناف از سوی دستگاه‌های مرتبط اقتصادی هستیم و انتظار داریم اصناف نیز به صورت خود مراقبتی اجازه سو استفاده به معاندین حتی برخی افراد ناآگاه که ندانسته در دام دشمنان گرفتار شده‌اند برای به انحراف کشیده شدن مطالبات خود ندهند و در این مسیر در کنار اصناف عزیز هستیم.

حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این نشست گفت: کسبه جوان ما باید قدر پیشکسوتان صنفی و بازار را بدانند.

وی با اشاره به مطالبات اقتصادی اصناف عنوان کرد: تلاش کردیم که پیگیر مطالبات بحق اصناف باشیم و از مداخله اعضای غیر صنفی جلوگیری نمائیم؛ از اتحادیه‌های صنفی که در این ایام صدای اعضای خود بوده‌اند و مسائل و مشکلات اعضا را منعکس کرده‌اند تشکر می‌نمائیم و از تمامی کسبه و بازاریانی که مطالبات به حق خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌نمایند سپاسگزاریم.

جوانمردی همچنین اظهار کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس پیگیری مطالبات صنفی از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را وظیفه ذاتی خود می‌داند و به همین جهت ضمن دعوت از رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز از مسئولین مرتبط در استان دعوت کرد تا گوش شنوای ۲۲۰ هزار واحد صنفی استان باشند تا مشکلات از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.

مهدی دوکوهکی، مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس با تاکید بر اینکه دشمن در جنگ سخت کاری نتوانست بکند، گفت: اکنون تمرکز دشمن بر جنگ نرم است وشبکه‌های معاند سعی در فرافکنی و ناامن نشان دادن مملکت دارند و تلاش کرده‌اند وقایع اخیر را به اسم بازار تمام کنند.

علی رهایی، سخنگوی اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این نشست گفت: تثبیت نرخ ارز و قیمت‌ها از مطالبات اصلی اصناف است که سطح کلان این موضوع در حال پیگیری است.

او ادامه داد: مسئولان استان، در تصمیم گیری‌ها اصناف را امین خود می‌دانند و عمدتاً از نظرات مدیران و معتمدین اصناف استفاده می‌کنند و رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس همراه با دیگر اعضای محترم هیئت رئیسه با برگزاری روزانه جلسات موردی یا گروهی با کسبه و رؤسای اتحادیه‌های صنفی پیگیر مطالبات همکاران شریف صنفی بوده و هستند و هر کجا هم لازم بوده با حضور میدانی در سریع‌ترین زمان ممکن مشکلات مطروحه برطرف گردیده است که این روند با جدیت بیشتر ادامه دارد.

در پایان رؤسای اتحادیه‌های صنفی و رئیس شورای بازارهای تاریخی با انتقادات نسبت وضع اقتصادی موجود در افزایش نرخ ارز و بی ثباتی قیمت‌ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و خواستار پیگیری مشکلات اصناف در سطح ملی شدند.