آیت الله میرباقری شاهرودی: غلبه «خون بر شمشیر» وعده الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در فضای مجازی خود نسبت به شهادت جمعی از ملت شهید پرور کشور و همچنین نیروهای انتظامی و امنیتی در اغتشاشات تروریستی اخیر واکنش نشان داد و متنی را منتشر کرد که به این شرح است:
خون شهید، کسانی را که از دشمن متأثر شدند ولی روحشان پاک است، برمیگرداند و یکعدهای که اهل عنادند منزوی میشوند.
نگرش امام راحل این بود که استراتژی ما برای غلبه بر کفر، «استراتژی غلبه خون بر شمشیر» است؛ در آخرین بیانیههایی هم که صادر کردند، مثل بیانیهای که خطاب به مهاجرین جنگ تحمیلی صادر کردند، تصریح به این معنا دارند که از طریق خون دادن و شهادت، در جامعه جهانی، بصیرت و بیداری ایجاد میشود.
خون شهید، حتی آنهایی را که از دشمن متأثر شدند ولی روحشان پاک است، برمیگرداند و یکعدهای هم که اهل عنادند منزوی میشوند. این خاصیتِ این خونهاست.
خدای متعال خیلیوقتها حق را با شهادت آشکار میکند.
مسیر عالَم بهسمت تجزیه و ترکیب است؛ همیشه سردمداران جبهه نفاق و جبهه منفعلین، یکعدهای را فریب میدهند و میبَرَند. و در بزنگاههایی، آنهایی که اهل راهاند برمیگردند؛ خدا حادثههایی پیش میآورد و اینها را هدایت و دستگیری میکند، و معاندین تنها میمانند.
سید مهدی میرباقری شاهرودی
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