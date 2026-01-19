«حمید نامی» بر سکوی قهرمانی سومین جایزه بزرگ دومینو هرمزگان ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسفی‌یگانه اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور ۸ تن از برترین‌های دومینو استان، به میزبانی جهاد دانشگاهی هرمزگان و در محل سالن مرکز رشد این نهاد برگزار شد.

وی افزود: مسابقات در ۷ دور به صورت دوره ای برگزار شد و نفرات برتر پس از رقابتی نزدیک مشخص شدند. حمید نامی موفق شد با کسب ۵ برد و تنها ۲ شکست، جام قهرمانی را از آن خود کند.

رئیس کمیته دومینو استان، نتایج نهایی این دوره را به شرح زیر اعلام کرد:

مقام اول: حمید نامی (۵ برد، ۲ باخت)

مقام دوم: حمید کشوری (با ۵ برد و ۲ باخت؛ شکست در بازی رودررو مقابل نامی)

مقام سوم: محمود طاهری‌زاده (با ۵ برد و ۲ باخت؛ شکست در دیدار رو در رو مقابل نامی و کشوری)

مقام چهارم: بردیا دامیار(۴ پیروزی و ۳ شکست)

یوسفی‌یگانه خاطرنشان کرد: در پایان این مسابقات، مسئولان کمیته دومینو استان با اهدای جوایزی از نفرات برتر تقدیر به عمل آوردند.

رئیس کمیته دومینو همچنین به دو رویداد مهم دیگر اشاره کرد: پیش از این مسابقات، عمادالدین جعفری در دومین دوره مسابقه «سوپرکلاسیکو استان هرمزگان» با غلبه بر محمود طاهری‌زاده قهرمان شده بود. همچنین، حمید نامی در دومین دوره مسابقه «فینالیسما استان هرمزگان» نیز با پیروزی مقابل احمد دریس سیدی، قهرمانی آن دوره را به نام خود ثبت کرده بود.