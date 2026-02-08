عراقچی: مذاکرات روز جمعه در مسقط در مورد هسته ای بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: مذاکرات روز جمعه در مسقط در مورد هسته ای بود .

وی ادامه داد: اگر بنا بر ادامه باشد در ادامه هم به همین ترتیب است. نتایج مذاکرات در حال بررسی است، رویکرد کلی هر دو کشور بر ادامه مذاکرات است و منتظر تصمیم گیری در پایتخت‌ها هستیم.

وزیر خارجه در مورد شباهت‌های مذاکرات کنونی با ۵ دور گذشته و ابتکارات پیشنهاد شده در مذاکرات، افزود: تنها شباهت این دور با ادوار قبلی در شکل است که غیرمستقیم است. همچنین با میانجی‌گری وزیر خارجه عمان و ما فقط درباره هسته‌ای گفتگو می‌کنیم.

وی افزود: ایران در طول یکسال گذشته از مذاکرات قبلی درس‌های زیادی گرفته است. ما با چشمانی باز و در نظر داشتن همه چیز که اتفاق افتاد در مذاکره هستیم. جلسه اول آزمایشی بود که چقدر می‌توان به طرف مقابل اعتماد کرد. طرف مقابل هم مدعی بود که در حال ارزیابی جدیت هستند. اگر جمع بندی این باشد که جدیت وجود دارد مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. ادامه برخی تحریم‌ها و تحرکات نظامی در میزان جدیت تاثیر می‌گذارد. ما همه نشانه‌ها را ارزیابی می‌کنیم.

عراقچی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد جزئیات پیشنهاد طرف آمریکایی درباره غنیسازی گفت: غنی سازی صفر به هیچ وجه مورد پذیرش ما نیست و بر مباحثی باید متمرکز شد که غنی سازی ادامه پیدا کند و اعتمادسازی شود که غنی سازی صلح آمیز خواهد بود.

شکل دور بعدی مذاکره غیرمستقیم خواهد بود

عراقچی درمورد زمان و مکان مذاکرات بعدی، اظهار کرد: مکان و زمان جلسه بعدی در مشورت‌های بعدی تعیین می‌شود، ممکن است محل دیگری باشد ولی شکل مذاکره غیرمستقیم است.

وزیر امور خارجه در مورد دیدار با ویتکاف و فرق این مذاکرات با گذشته، تصریح کرد: دیدار مستقیم صورت نگرفت، ما برخوردی از باب نزاکت دیپلماتیک در حد دست دادن داشتیم. بارهای گذشته هم انجام می‌شد، این یک امر رایج است. شکل مذاکره مهم نیست بلکه محتوا مهم است، مذاکره غیرمستقیم عجیب نیست و رایج است. مذاکرات روسیه و اوکراین با حضور آمریکا به صورت غیرمستقیم شروع شد، در روابط بین‌الملل جاری است و مانعی برای رسیدن به توافق نیست. مانع زیاده خواهی‌ها است. مهم رویکرد طرف آمریکایی است که اگر منوط به مذاکره محترمانه و بر اساس منافع متقابل باشد امکان توافق وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی درمورد نقش کشورهای منطقه در مذاکرات، افزود: یکی از تفاوت‌های جدی مذاکرات این بار ما با طرف آمریکایی نسبت به مذاکرات برجام، در حضور جدی کشورهای منطقه است. حضور جدی به معنی دخالت و حضور نیست، به معنی رایزنی مستمر است.

وزیرخارجه ادامه داد: اگر اروپایی‌ها قبلا حضور داشتند این بار کشورهای منطقه حضور داشتند. آنها در صدد کمک هستند و به حسن نیت آنان احترام می‌گذاریم. آنان تلاش جدی در ترغیب طرفین به ازسرگیری مذاکره داشتند. آنان ۷ مرتبه با آقای پزشکیان رایزنی داشتند و تماس گرفتند. من تماس‌های متعددی با وزرای خارجه منطقه داشتم.

عراقچی عنوان کرد: فکر می‌کنم یک حرکت منطقه‌ای می‌تواند ادامه هر توافقی را نه اینکه تضمین کند، ولی بیشتر افزایش دهد.

وی با اشاره به سفر خود به قطر گفت: روز گذشته که به دوحه رفتم فرصتی شد با وزیر خارجه قطر دیدار کنم. حضور منطقه برای حمایت از مذاکرات خوب بوده و به رایزنی‌ها ادامه می‌دهیم. همانطور که مشورت‌ها را با روسیه و چین ادامه می‌دهیم. ما روسیه و چین را در جریان روند مذاکرات قرار دادیم.

گفتیم حضور شخص نظامی در روند دیپلماتیک معنا ندارد

وزیر خارجه درمورد حضور فرمانده سنتکام در مذاکرات و بحث موشکی و منطقه‌ای گفت: موضوع موشکی و منطقه در دستورکار مذاکرات نبوده و نیست. صرفا بحث هسته‌ای است و به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.حضور فرمانده سنتکام در اصل قضیه فرقی ندارد، به ما گفتند برای بازدید از ناو خودشان آمده است. درخواستی برای نزاکت دیپلماتیک داشتند که ما نپذیرفتیم و گفتیم حضور شخص نظامی در روند دیپلماتیک معنا ندارد.

وزیرخارجه در پاسخ به این سوال که آمریکا در دور گذشته مذاکرات چه شروطی را مطرح میکرد؟ گفت: غنی سازی صفر. مهمترین محوری که در مذاکرات گذشته بود غنی سازی صفر بود که از نظر ما پذیرفته نبود. در این جلسه روز جمعه هم ما بیان کردیم که باید غنی سازی ادامه پیدا کند. غنی سازی یک دستاورد علمی است که دانشمندان ما به آن رسیدند. خون دانشمندان ما پای آن ریخته شده و برای آن ۱۲ روز جنگیدیم. این تبدیل به غرور ملی شده و قابل گذشت نیست. ما از حق مردم ایران برای غنی سازی صرف نظر نمی‌کنیم.